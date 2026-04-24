テレビ朝日の松岡朱里アナウンサーは24日、アシスタントを務める同局系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に生出演。自身の食生活の一端を明かすひと幕があった。 番組ではこの日、恒例のパネル特集で、「最新研究 長生きしたいシニアは肉 医師が勧める『新』肉食慣習」をテーマに、ご長寿のシニアには、肉を食べる人が多いという事例を紹介。黒柳徹子が焼き肉を食べる様子をアップした動画を紹介したほか、立川パークスクリニックの久住英二院長がスタジオ生出演し、たんぱく質不足を補うために、高齢者は菜食中心でなく肉や魚を中心にしっかり食べることが大切という観点から、効果的な肉の食べ方などについて詳細にアドバイスした。

その中で、MCのフリーアナウンサー羽鳥慎一が各コメンテーターに、自身や周囲の肉の食習慣について質問。元プロ野球選手のタレント長嶋一茂（60）は「私がお会いしてきた政財界の重鎮の方は、みんな肉を食べます」として、先日飛行機に乗った際に知り合ったという91歳女性の姿勢の良さを力説し「それプラス、肉を食べて、お酒も適度に飲むと。4世代でハワイに来ていらっしゃった。ひ孫といっしょに。幸せだと思わない？」と口にした。元テレビ朝日社員の玉川徹氏は「うちの父は93歳で元気なんですよ。そんなに肉を食べないですが、その子供と考えたら、あの生活をしてみた方がいいのかなと思う」と述べ、元滋賀県大津市長の越直美弁護士も「両親は84歳で元気。肉はあまり食べていないです」などと、それぞれにコメントをした。

ここで羽鳥が、「松岡さんは？」と、松岡アナ本人の「肉習慣」を質問。松岡アナは「私は、肉ばっかり食べているので。野菜を食べなきゃなと」と、肉が好きであることを告白。これに羽鳥は「肉ばっかり食べているの？ かわいいねえ」と、番組でも元気印で知られる松岡アナの食生活に驚きつつ、目を細めるように語った。

松岡アナはさらに、「私の祖父が82歳で、いっしょにステーキを食べに行ったときに、私がおなかいっぱいで残したお肉をたいらげるくらい元気です」と明かし、「安心しました」と、孫としての心情ものぞかせた。

松岡アナをめぐっては、前日23日の放送でスタジオゲストから受けた質問や、その際の困惑する様子が、波紋を広げていた。