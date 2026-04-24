国内大手アパレルの「ユナイテッドアローズ」が展開する「ＣＩＴＥＮ（シテン）」は２４日から、タレントの丸山礼と、モデルのミチを起用した２０２６年夏のプロモーションをスタートする。このプロモーションでは、日常生活の中に自然に溶け込む「ＣＩＴＥＮ」の魅力を、ファッション性と親しみやすさを兼ね備えた２人の表現を通して紹介し、今シーズンのマストアイテムやスタイリング情報を発信する。

バラエティー番組やドラマなど幅広い分野で活動し、親しみやすいキャラクターと等身大の表現力で共感を集めている丸山と、自身の感性を生かしたスタイルを発信し、ファッションを軸に多方面で活躍しているミチ。「芸能界の家族」というほどプライベートでも仲の良い２人が自身でカメラを持ってお互いを撮影した。同じ空間の中で過ごす時間や距離感をそのまま切り取り、何気ない仕草や視線、スタイリングを通して、生活の中に溶け込む「ＣＩＴＥＮ」の夏の装いを表現している。

たくさんの写真やお互いのベストショット、プロモーションの動画やビジュアルは、「ＣＩＴＥＮ」各店舗でのＰＯＰや特設サイトに加えて「ＣＩＴＥＮ」公式アカウントのインスタグラムとＸ（旧ツイッター）、丸山礼のインスタグラムで紹介する。

◆丸山礼のコメント

「東京の芸能界で家族のように仲良くしてくれるミチちゃんと春全開のＣＩＴＥＮのお洋服たちを纏（まと）って撮影をできたことが、全瞬間楽しくて出会えて嬉（うれ）しいなぁと思いました。ベストショットは、河川敷の自転車越しのミチちゃんが被写体としてヘアも顔もポーズもとっても素敵でした！さわやかで少しまどろみも感じるミチ、忘れられない！！太陽が燦々（さんさん）系だったので結構眩（まぶ）しくてお互いのことあまり直視できなくてウケました笑」

◆ミチのコメント

「普段から仲良しで大好きな丸山礼ちゃんとの撮影、上がりのデータを見てお互いの顔が仕事モードではなくて素の表情をしていて少し照れます。朝からの撮影でしたが、あっという間すぎて終わらないで欲しいと思ってました！ ベストショットは、河川敷で飛んでる礼ちゃんです、結構何回か撮って挑戦しました。個人的にお気に入りは礼ちゃんが鼻にクリームを付けてるショットです、可愛い」