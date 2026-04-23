今季の一軍【しまむら】で見つけた♡ ガバッと着てシャレる「最旬トップス」

コーデを組む時間のない忙しい朝は、時短でシャレ見えするアイテムがあると便利。ガバっと着るだけで主役になるトップスを持っておけば、気温が高まるにつれて単調になりがちな春コーデで活躍してくれるはず。そこで今回はしまラーが見つけた、【しまむら】の「最旬トップス」をご紹介します。季節感のある素材やカラーを味方につけて、着こなしのアップデートを図ってみて！

爽やかなアクセントになるメッシュトップス

【しまむら】「ナガソデメッシュPO」\1,089（税込）

Tシャツやタンクトップにガバッと重ねるだけで旬顔のメッシュトップス。ヘルシーな肌見せを楽しみたいときや、シンプルコーデにアクセントが欲しいときにぴったりです。ショート丈なので、ボトムスとのバランスも取りやすそう。モノトーンでシックにまとめたりインナーの色を変えたり、さまざまなレイヤードを楽しめるのも魅力です。

個性を発揮するプリントTシャツ

【しまむら】「テンジクシシュウT」\1,419（税込）

周りと差をつけたいなら、個性的なプリントTシャツでシャレ感アップを狙ってみて。胸元のロゴとバックプリントがアクセントになり、シンプルなボトムス合わせでもコーデが決まりそう。前後差のあるラウンドヘムなので、アウトスタイルでもこなれ見えを後押し。「さくらカラーとバックプリント可愛すぎ」と@marino12131さんもお気に入りの様子です。

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writer：Emika.M