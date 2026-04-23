滝沢カレン、田中みな実と高級ホテルでデート！ 「椿山荘でアフタヌーンティー」「満腹姿でお庭をお散歩」
モデルでタレントの滝沢カレンさんは4月22日、自身のInstagramを更新。タレントで俳優の田中みな実さんとのプライベートショットを公開しました。
【写真】滝沢カレン＆田中みな実の「椿山荘デート」
また「どれもこれも緑仕様で抹茶味のいろんなものを食べてから、満腹姿でお庭をお散歩」と、アフタヌーンティーだけでなく、庭園を散歩する様子も。2人のリラックスした表情が印象的です。
(文:堀井 ユウ)
【写真】滝沢カレン＆田中みな実の「椿山荘デート」
「みな実さんと椿山荘デート」滝沢さんは「みな実さんと椿山荘デート」とつづり、6枚の写真を投稿。「椿山荘でアフタヌーンティーin抹茶をどうしてもしたくて、一緒にきてもらいました」とあるように、東京都文京区にある高級ホテル「ホテル椿山荘東京」を田中さんと訪れたようです。5枚目では、豪華な3段トレイを前にした2人が写っています。
田中さん＆松岡茉優さんとクリスマスパーティー2025年12月25日の投稿では、田中さん、俳優の松岡茉優さんとのクリスマスパーティーの様子を公開した滝沢さん。田中さんの自宅で行われたことも明かしています。3人はドラマ『ギークス〜警察署の変人たち〜』（フジテレビ系）で共演した仲。滝沢さんは2025年2月27日の投稿でも、田中さんと松岡さんの誕生日を祝ったことを報告しており、親しい友人であることがうかがえます。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)