滝沢カレン、田中みな実と高級ホテルでデート！ 「椿山荘でアフタヌーンティー」「満腹姿でお庭をお散歩」

滝沢カレン、田中みな実と高級ホテルでデート！ 「椿山荘でアフタヌーンティー」「満腹姿でお庭をお散歩」