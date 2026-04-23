元NMB48の白間美瑠さんのSPA!グラビアン魂デジタル写真集「白間美瑠 Scale up」がリリース。誌面カットが公開されました。



【写真】素肌に透け透け黒レース 衝撃表紙の白間美瑠さん4th写真集 バストトップを腕で隠した大胆姿も

白間さんは2010年にNMB48の1期生としてデビュー。2021年に同グループを卒業しました。現在バラエティほか多方面で活躍しており、2024年にはABEMAの番組『私たち結婚しました5』に出演して話題を呼びました。



同写真集は、週刊SPA!の人気グラビアコーナー「グラビアン魂」で掲載しきれなかったカットを収録したデジタル写真集。誌面では見られなかった表情やポージングが多数収められ、白間さんの新たな一面を堪能できる内容に仕上がっています。アイドルとしての可憐な印象から脱却し、さらには妖艶さが増す彼女。今回は縁起が良いゴールド水着や黒のランジェリーを挑戦し、華やかさと大人の色気を放出しています。



公開されたカットでは、キャミソール姿でカメラを見つめるカットをはじめ、濡れ髪に黒のランジェリーをまといベッドでセクシーなポージングする姿などを披露。レース素材のシースルー衣装では、引き締まった太ももやぷりっとしたヒップを見せつけています。（提供：週刊SPA!編集部 撮影：中山雅文 ヘアメイク：TAKA スタイリング：米丸友子）



【白間美瑠さんプロフィル】

しろま・みる 1997年10月14日生まれ 大阪府出身 身長159cm 2010年にNMB48の1期生としてデビュー。2021年に同グループを卒業した。現在バラエティほか多方面で活躍しており、2024年にはABEMAの番組『私たち結婚しました5』に出演して話題を呼んだ。4th写真集『MERCI』が発売中。趣味サウナ、韓国 特技スノーボード、サーフィン 公式X：@shiromiru36 公式Instagram：@shiro36run