お笑いコンビ「千原兄弟」が、21日深夜放送のTBSラジオ「JUNK 爆笑問題カーボーイ」（火曜深夜1・00）にゲスト出演し、千原ジュニア（52）が大物俳優とのとっさの対面エピソードを語った。

番組にはメールで、ライブ終わりに声を掛けられたジュニアが、クールに対応してくれたとのお礼が届いた。これを受け、芸能人の立ち居振る舞いにキュンとした話を披露した。

東京の撮影スタジオTMCでの出来事だという。「ちょっと前にTMCのトイレにパッて入ったら。舘ひろしさんが…」。手を洗い終わった舘は、ジュニアに話しかけてくれたという。

「ジュニア君、あれ凄いね！あの“シンキュウ”のあれは、凄い対戦だったね」

とっさのことに、ジュニアは何の話をしているか分からなかったという。「俺、え？って。意味が全然わかんなくて、“あっ…はあ…”って。“あれはいい番組だったよ。じゃあ”って言って、行きはったんですよ」と振り返った。

「俺、あ〜！って思って」。ジュニアは記憶をたどり、舘が何を言おうとしていたか分かったという。「それ、たぶん7、8年前にNHKで、真球…ホンマの丸ってこの世に存在しないと。ホンマの丸に近い丸をどっちが作るのかっていう、ドイツの車のシリンダーとかを作っている会社と、日本のホンマに手で磨いたっていう兄弟が作った丸と、どっちが新旧に近いかっていう対決をする番組のMCを、俺やってたんですよ。そのことやったんですよ」と明かした。

ジュニアは舘の記憶力と、とっさに話を引き出す力に感動したという。「8年前にいち芸人がやった番組をずっと覚えていて、それもばったり会って、もう瞬間的にですよ？“あれ、ジュニア君の、良かった。感動したよ”って」と、驚きをもって振り返っていた。

対照的に、自身の瞬発力には反省も口にした。「俺、その1週間前くらい前に、『ヤクザと家族（The family）』っていう、舘ひろしさんがめちゃくちゃかっこええ映画を見ていたのに、そのことも出てきてないんですよ。“舘さん、あの映画、良かったですねえ”って言えばよかったのに、それも出えへん」。その上で、「バッタリで、人を褒めて、すっと帰れる人…凄いなって」と、あらためて舘に敬意を表した。