ジェットスター・ジャパン株式会社は、国内線航空券を対象とした「スーパースターセール」を4月24日（金）12時00分から開始する。

5月から7月中旬までの搭乗分を対象とした航空券セール。ゴールデンウィーク（GW）期間中の搭乗分も一部対象となっている。

対象路線の例として、東京（成田）発～松山行きが片道2,990円となっているほか、大阪（関西）発～東京（成田）行きなどが見られる。

表示運賃はエコノミークラス「Starter」の片道運賃。支払手数料、空港施設使用料などが別途必要となるほか、受託手荷物の料金は含まれない。

燃油特別付加運賃（燃油サーチャージ）は不要。

キャンペーン名

Super Star Sale

販売期間

2026年4月24日（金）12時00分～4月30日（木）16時59分

※完売次第終了

搭乗対象期間

2026年5月～7月中旬

※路線により異なる

対象路線と価格（例）

東京（成田）～松山：2,990円から 東京（成田）～札幌（新千歳）：3,490円から 大阪（関西）～東京（成田）：3,590円から 名古屋（中部）～福岡：3,990円から 福岡～札幌（新千歳）：5,790円から

※エコノミークラス「Starter」片道運賃

※曜日限定などの適用条件あり