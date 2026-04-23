大学の卒業研究で開発された人力飛行機、50年後に「航空宇宙技術遺産」に認定 当時の世界記録を樹立【詳細・諸元】

大学の卒業研究で開発された人力飛行機、50年後に「航空宇宙技術遺産」に認定 当時の世界記録を樹立【詳細・諸元】