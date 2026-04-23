大学の卒業研究で開発された人力飛行機、50年後に「航空宇宙技術遺産」に認定 当時の世界記録を樹立【詳細・諸元】
かつて日本大学の卒業研究で開発され、国立科学博物館が所有する人力飛行機が、4月16日に日本航空宇宙学会から「航空宇宙技術遺産」として認定された。
【画像】約50年前に世界記録を作った…航空宇宙技術遺産認定証
人力飛行機「ストーク」は、1975年から77年にかけて、日本大学の学生が卒業研究として開発・研究を行った軽飛行機。飛行距離2093.9メートルという、当時の人力飛行の世界記録（未公認）を樹立した。
日本航空宇宙学会からは、和紙など日本独自のものづくり技術を生かした機体を全て学生チームで設計製作、飛行して世界記録を樹立し、人間の力だけで飛行できることを世界に広く認知させたこと、またその結果、多くの人が記録更新を目指して人力飛行機を設計・製作するようになり、航空技術者の育成にも寄与したこと等が高く評価された。
同機体は、「ザ・ヒロサワシティ（茨城県筑西市）」内の「科博廣澤航空博物館」で一般公開されている。
■【ストークB】について ※同一機体の前期をA、後期をBと分けて呼称することがある
1977年1月2日、ストークBは2093.9メートルを飛び、当時の人力飛行の世界記録を作った。日本大学理工学部では1963年以来、航空学科の卒業研究として人力飛行機の研究を行い、リネット型5機種（リネットIIが91メートル）、イーグレット型3機種（イーグレットIIIが203メートル）に続く機体として作られたのがストーク型。ストークBは、1976年2月29日にロールアウトし、木村秀政教授により「STORK（あほうどり）」と命名された。1976年3月に日本記録（ストークA）、1976年12月に世界記録（ストークB・同じ機体）を更新した。0.3〜0.4馬力しかない人力で飛ぶために、ストークB機は機体重量がわずか35.9キロしかない。
ちなみに現在の定義での世界初の人力飛行機は、イギリスのサザンプトン大学で作ったサンパック号で、1961年11月9日、約45メートルの距離を飛行している。
諸元
製作：日本大学理工学部 座席：1人
全長：8.85メートル 全幅：21メートル 主翼：21.70平米 全重量：35.9キロ
【画像】約50年前に世界記録を作った…航空宇宙技術遺産認定証
人力飛行機「ストーク」は、1975年から77年にかけて、日本大学の学生が卒業研究として開発・研究を行った軽飛行機。飛行距離2093.9メートルという、当時の人力飛行の世界記録（未公認）を樹立した。
日本航空宇宙学会からは、和紙など日本独自のものづくり技術を生かした機体を全て学生チームで設計製作、飛行して世界記録を樹立し、人間の力だけで飛行できることを世界に広く認知させたこと、またその結果、多くの人が記録更新を目指して人力飛行機を設計・製作するようになり、航空技術者の育成にも寄与したこと等が高く評価された。
■【ストークB】について ※同一機体の前期をA、後期をBと分けて呼称することがある
1977年1月2日、ストークBは2093.9メートルを飛び、当時の人力飛行の世界記録を作った。日本大学理工学部では1963年以来、航空学科の卒業研究として人力飛行機の研究を行い、リネット型5機種（リネットIIが91メートル）、イーグレット型3機種（イーグレットIIIが203メートル）に続く機体として作られたのがストーク型。ストークBは、1976年2月29日にロールアウトし、木村秀政教授により「STORK（あほうどり）」と命名された。1976年3月に日本記録（ストークA）、1976年12月に世界記録（ストークB・同じ機体）を更新した。0.3〜0.4馬力しかない人力で飛ぶために、ストークB機は機体重量がわずか35.9キロしかない。
ちなみに現在の定義での世界初の人力飛行機は、イギリスのサザンプトン大学で作ったサンパック号で、1961年11月9日、約45メートルの距離を飛行している。
諸元
製作：日本大学理工学部 座席：1人
全長：8.85メートル 全幅：21メートル 主翼：21.70平米 全重量：35.9キロ