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料理YouTubeチャンネル「マシロのズボラ節約ごはん」が、「塩こんぶで作る、やみつきキュウリ｜もう漬物は買いません」と題した動画を公開しました。包丁やまな板を使わず、たった15分で作れる手軽で本格的な漬物レシピを紹介しています。



動画のハイライトは、キュウリのカットにハサミを使用する画期的な調理法です。マシロさんは「今日も包丁とまな板はおやすみ」と語り、洗い物を極力減らす工夫を披露。キュウリを回しながら乱切りにする際、「切れ味悪いハサミがむしろ良い」と説明し、断面がギザギザになることで味が染み込みやすくなると明かしています。



味付けに使う材料は、わさび、塩昆布、ごま油の3つのみ。「旨みも塩分も全部お任せ！」という塩昆布の万能さに頼りつつ、ごま油でコクと風味を加えています。調味料を混ぜ合わせた後は、保存容器の蓋をして15分放置するだけであっという間に完成です。



出来上がった漬物は、ごま油のツヤが食欲をそそる仕上がりに。「安くて、簡単で、旨い！」「こういうのがいい」と、その手軽さと美味しさに大満足の様子が収められています。



あと一品欲しい時の副菜や、お酒のおつまみにもぴったりなやみつきレシピ。手軽に作れる自家製漬物を、ぜひ献立に取り入れてみてはいかがでしょうか。



【レシピ】

［材料］

・キュウリ 2本

・わさび 約小さじ1

・塩昆布 大さじ1

・ごま油 大さじ1



［作り方］

1. よく洗ったキュウリの頭とお尻の部分をハサミでカットする。板ずりや皮剥きは不要。

2. キュウリを回しながら、ハサミで一口大にカットして保存容器に入れる。

3. わさび、塩昆布、ごま油を加え、スプーンで全体をよく混ぜ合わせる。

4. 容器に蓋をして、15分ほど放置する。

5. 味が馴染んだら、最後にひと混ぜして完成。