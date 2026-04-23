持ち運びやすい洗浄力！ MAXWIN「JetBucket ジェットバケツ（G-MSWH02）」

記事ポイント 電源と水道がない場所でも使える、折りたたみ式バケツ一体型モバイルシャワーの新モデル4in1ノズルとキャスターを標準装備し、12Lタンクや約30〜35分の連続使用に対応洗車やベランダ掃除、アウトドア、防災用途まで幅広く活用できる充電式仕様 電源と水道がない場所でも使える、折りたたみ式バケツ一体型モバイルシャワーの新モデル4in1ノズルとキャスターを標準装備し、12Lタンクや約30〜35分の連続使用に対応洗車やベランダ掃除、アウトドア、防災用途まで幅広く活用できる充電式仕様

カー用品ブランドMAXWINから、バケツ一体型モバイルシャワーのアップグレードモデル「JetBucket ジェットバケツ（G-MSWH02）」が登場します。

充電式でコンセント不要、水道がない場所でも使える設計です。

4in1ノズルやキャスターを標準装備し、日常の掃除からアウトドアまで使いやすさを高めた1台です。

MAXWIN「JetBucket ジェットバケツ（G-MSWH02）」





商品名：JetBucket ジェットバケツ型番：G-MSWH02ブランド：MAXWIN電源：リチウムイオン蓄電池容量：2000mAh連続使用時間：約30〜35分給水タンク容量：約12L（適正容量10L）ホース長：約3m充電ポート：USB-TypeCサイズ：約30×31×35.5cm（展開時）、約30×31×14cm（収納時）重量：約2.7kg

MAXWIN「JetBucket ジェットバケツ（G-MSWH02）」は、バケツと洗浄機を一体化した充電式モバイルシャワーです。

電源や水道がない場所でも使え、洗車、ベランダ掃除、自転車の手入れ、キャンプ用品の洗浄などに活躍します。

使わないときは折りたたんで薄さ約14cmまでコンパクトに収納できる設計です。

4種類の水流





水流切替：ジェット、2種類の扇状、シャワー操作方法：ノズル回転式付属品：旧モデルの付け替えタイプ3種ノズル

新モデルは、ノズルを回すだけで4種類の水流に切り替えられる4in1ノズルを搭載しています。

交換の手間がいらず、手元操作だけで使い分けできる点が特徴です。

旧モデルで採用していた付け替えタイプ3種ノズルも付属します。

大容量バケツ





給水タンク容量：約12L適正容量：10L吐出水量：最大2L/分吐出圧力：0.5MPa

給水タンクは本体一体型で、ホースの準備なしですぐ使えます。

最大12L、適正10Lの容量があり、洗車やベランダ掃除にも使いやすい水量です。

吐出水量は最大2L/分、吐出圧力は0.5MPaです。

キャスター付き設計





本体にはキャスターを標準装備しています。

水を入れて重くなった状態でも持ち上げずに移動しやすく、ベランダから玄関先、駐車場までの移動もスムーズです。

毎日の掃除で扱いやすさを高めるアップグレードポイントのひとつです。

充電式バッテリー





バッテリー：2000mAhリチウムイオン電池電圧：12V消費電力：45W入力：DC5V/2A充電時間：約3.5〜4時間

2000mAhのリチウムイオン電池を内蔵し、満充電で約30〜35分使用できます。

充電式のためコンセント不要で、水道がない場所でも使える仕様です。

入力はDC5V/2A、充電ポートはUSB-TypeCを採用しています。

軽量コンパクト





重量：約2.7kg展開時サイズ：約30×31×35.5cm収納時サイズ：約30×31×14cmホース長：約3m

本体は約2.7kgの軽量設計です。

ホースもスリム化されており、長時間の使用でも扱いやすさに配慮されています。

収納時は約14cmの厚さになり、取っ手付きで持ち運びも簡単です。

日常から防災まで





ベランダ床、網戸、自転車、軽自動車、キャンプ用品など、日常のさまざまな汚れに対応します。

強すぎない水圧で使いやすく、家庭用の軽い洗浄に向いた仕様です。

40℃までの温水に対応し、簡易シャワーや防災用としても活用できます。

防水と手入れ





防水性能：IPX4使用環境温度：0℃〜40℃温水対応：40℃まで

防水性能はIPX4で、アウトドアシーンでも使いやすい仕様です。

本体に多少の水がかかっても問題なく、使用後は乾燥させるだけで手入れできます。

使用環境温度は0℃〜40℃です。

水道も電源もない場所で使える手軽さに加え、4in1ノズルやキャスターで扱いやすさを高めたモバイルシャワーです。

12Lタンクや約30〜35分の連続使用、USB-TypeC充電対応など、日常使いしやすい具体的な仕様もそろっています。

掃除や洗車はもちろん、アウトドアや防災の備えまで視野に入るアイテムです。

MAXWIN「JetBucket ジェットバケツ（G-MSWH02）」の紹介でした。

よくある質問

Q. JetBucket ジェットバケツはどんな場所で使えますか？

A. 充電式で水道も不要なため、ベランダ、玄関先、駐車場、キャンプ場など電源や水場が近くにない場所でも使用できます。

軽自動車や自転車、網戸の掃除にも使いやすい仕様です。

Q. 1回の充電でどのくらい使えますか？

A. 満充電時の連続使用時間は約30〜35分です。

バッテリーは2000mAhのリチウムイオン電池を内蔵し、充電時間は約3.5〜4時間、充電ポートはUSB-TypeCに対応しています。

Q. 水流はどのように切り替えられますか？

A. 新モデルでは4in1ノズルを採用しており、ノズルを回転させるだけでジェット、2種類の扇状、シャワーの4種類に切り替えられます。

付け替え不要で手元操作だけで使える点が特徴です。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 持ち運びやすい洗浄力！ MAXWIN「JetBucket ジェットバケツ（G-MSWH02）」 appeared first on Dtimes.