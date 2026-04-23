女優の花村すいひが、ディーン・フジオカ主演のフジテレビ系連続ドラマ「ＬＯＶＥＤ ＯＮＥ」（水曜・後１０時）の第４話にゲスト出演することが２３日、発表された。遺体となって発見されるキャバクラのオーナー（渋江譲二）の店で働き、事件の行方を左右するキャスト・柳原美幸を演じる。

同作は完全オリジナル脚本の法医学ヒューマンミステリー。遺（のこ）されたわずかな痕跡を手がかりに、「死因不明」の難事件の解決に挑む法医学専門チーム「ＭＥＪ（メディカルイグザミナージャパン）」の姿が描かれるが、第４話ではキャバクラで起きた不審死事件の真相に迫る。

花村はオーディションに合格し、役を射止めた。透明感に加え、時折見せる底知れぬ危うさをまとった女性役で存在感を発揮した。

「とにかく、うれしいのひと言に尽きます」と喜びもひとしお。「これまでは主に舞台で活動してきましたが、映像作品に挑戦したいという気持ちは消えず、ずっとレッスンに励んできました。映像と舞台での演じ方の違いなどを表現するのに時間はかかりましたが、『ＬＯＶＥＤ ＯＮＥ』というステキな作品に出演させていただけることになり、うれしかったです」とコメントした。

役作りのため、できるだけ共演者の方とコミュニケーションを取らないように努めた。花村は「見てくださる方の中には共感できない、むしろ『何こいつ？』と思われる方もいるかもしれません。ですが、この子にもこの子なりの人生があること、現実社会にも彼女のような気持ちを持っている子がいるということが伝われば、私自身とても幸せです」と願った。