ＴＯＢＥ所属の３４人が一堂に会した「ｔｏ ＨＥＲＯｅｓ 〜ＴＯＢＥ ３ｒｄ Ｓｕｐｅｒ Ｌｉｖｅ〜」が２０日から２２日まで、愛知・バンテリンドームナゴヤで行われた。平野紫耀（２９）、神宮寺勇太（２８）、岸優太（３０）によるＮｕｍｂｅｒ＿ｉ、三宅健（４６）、北山宏光（４０）、７人組のＩＭＰ．ＩＳＳＥＩ（２２）、７人組のＣＬＡＳＳ ＳＥＶＥＮらがファンを熱狂させた。

ライブ初日前の取材では名古屋での過ごし方が話題に。北山は今回の公演でＩＭＰ．メンバーの「基と影山と鈴木」と２日間連続でご飯に行ったという。これを聞いていたＩＭＰ．の佐藤新が「え！」と悲しそうな声をあげると、神宮寺は「嫉妬深いんですよね」とツッコんだ。北山は「新はスタッフさんとご飯食べに行くと知ってた」と笑って続けた。

滝沢秀明社長については、佐藤が「いつもセトリが決まって通しがあると、『もっとこうした方がいいんじゃない？』と結構意見を出していただく。今回はなくて、『これでいいんじゃない』とストレートに言ってもらえて僕たちにとってすごくいい構成が組めたんじゃないかと思っていて、そこは結構自信ありますね」とうなずいた。神宮寺も「まだ」と続いたが、ＣＬＡＳＳ ＳＥＶＥＮの大東立樹は「ＣＬＡＳＳ ＳＥＶＥＮを見ていただいて、『ダンス良かったね』と言っていただいた」と明かした。

これに佐藤は「まじ？」と驚き、神宮寺が「嫉妬するな」とツッコむと、佐藤は「（滝沢社長は）ほんとに褒めないです。はやくね？」と“嫉妬全開”で笑わせ、「大騒ぎになります。褒められると。（褒められるように）頑張ります」と気を引き締めていた。

アーティストの後に取材に応じた滝沢秀明社長は、この議論を受けて「（スケジュール的に）言う隙間がなかった」と笑って真相を明かした。ＩＭＰ．への対応は「時代です（笑）時代に合わせて。ＣＬＡＳＳ ＳＥＶＥＮはまだ若いんで。ＩＭＰ．はある意味怒ることが向き合っている証拠というか、今更褒められないというか照れる。もちろんよくはなっているんですけど、こういうところでは成長を感じてますと言えるんですけど、直接はまだ言えない。照れますね」と心境も語った。

「ｔｏ ＨＥＲＯｅｓ−」は５月１６日、１７日の北海道・大和ハウス プレミストドーム（札幌ドーム）の公演と合わせて５日間で約１７万人を動員予定。愛知と札幌開催は初となる。