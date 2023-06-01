【Amazon：BOSE ヘッドホン セール】 セール期間：4月23日0時～5月6日23時59分

Bose QuietComfort Ultra Headphones LE（第2世代）

Amazonにて、BOSEのヘッドホンがセール価格で販売されている。セール期間は5月6日23時59分まで。

期間中は完全ワイヤレス オーバーイヤー型「Bose QuietComfort Ultra Headphones LE（第2世代）」、「Bose QuietComfort Ultra Headphones（第2世代）」、「Bose QuietComfort Headphones LE」がお買い得になっている。

なお、セール品の売り切れなどにより、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

Bose QuietComfort Ultra Headphones LE（第2世代）

ヘッドホン向けノイズキャンセリング機能と臨場感あふれる空間オーディオを搭載。また、イマーシブオーディオでは、サウンドが目の前で展開されているかのような臨場感を味わえる。さらに、CustomTuneテクノロジーは、耳の形状を分析し、サウンドを最適化する。バッテリー持続時間 (イマーシブオーディオの場合は最長23時間)は最長30時間。

Bose QuietComfort Headphones LE

パワフルなハイ・フィデリティオーディオと定評あるノイズキャンセリングにより、余計なノイズをブロックしながら、自在な音楽コントロールを実現する。カスタムモードでは、シーンに合わせてノイズキャンセリングのレベルを自由に調節でき、ウィンドブロックをオンにすると風が強い屋外でも快適に音楽を楽しめる。また、クワイエットモードとアウェアモードを切り替えることで、必要な時に素早く周囲の音とのバランスを取ることができる。