青森県、岩手県、宮城県で最大震度1の地震 青森県・青森市、平内町、八戸市、三沢市、野辺地町、七戸町
22日午後9時18分ごろ、青森県、岩手県、宮城県で最大震度1を観測する地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は三陸沖で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは4.8と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
最大震度1を観測したのは、青森県の青森市、平内町、八戸市、三沢市、野辺地町、七戸町、六戸町、東北町、おいらせ町、五戸町、青森南部町、階上町、むつ市、それに東通村、岩手県の宮古市、山田町、釜石市、盛岡市、八幡平市、それに遠野市、宮城県の登米市、栗原市、大崎市、涌谷町、それに石巻市です。
【各地の震度詳細】
■震度1
□青森県
青森市 平内町 八戸市
三沢市 野辺地町 七戸町
六戸町 東北町 おいらせ町
五戸町 青森南部町 階上町
むつ市 東通村
□岩手県
宮古市 山田町 釜石市
盛岡市 八幡平市 遠野市
□宮城県
登米市 栗原市 大崎市
涌谷町 石巻市
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。