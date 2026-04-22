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22日午後9時18分ごろ、青森県、岩手県、宮城県で最大震度1を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は三陸沖で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは4.8と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度1を観測したのは、青森県の青森市、平内町、八戸市、三沢市、野辺地町、七戸町、六戸町、東北町、おいらせ町、五戸町、青森南部町、階上町、むつ市、それに東通村、岩手県の宮古市、山田町、釜石市、盛岡市、八幡平市、それに遠野市、宮城県の登米市、栗原市、大崎市、涌谷町、それに石巻市です。

【各地の震度詳細】

■震度1
□青森県
青森市　平内町　八戸市
三沢市　野辺地町　七戸町
六戸町　東北町　おいらせ町
五戸町　青森南部町　階上町
むつ市　東通村

□岩手県
宮古市　山田町　釜石市
盛岡市　八幡平市　遠野市

□宮城県
登米市　栗原市　大崎市
涌谷町　石巻市

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。