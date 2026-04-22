21日は桜島の噴火で鹿児島市街地にも多量の灰が降ったところがありました。一夜明け、タクシー会社などでは洗車に追われる人の姿が見られました。

（記者）「こちらの車にも灰。フロントガラスにも積もり車内が見えない」

桜島では、22日これまでに気象台が噴火として記録する火口から1000メートル以上の噴煙の情報は発表されていませんが、低い噴煙が断続的に上がっていました。

降灰の影響が…

（鹿児島市民）

「最近噴いて、鹿児島市方向にも（灰が）来る」

Q.心配することはある？

「もう慣れているから」

21日は爆発を含め2度の噴火を観測し降灰の影響が出ていました。

（記者）「鹿児島市のタクシー会社、灰で汚れた車をきれいに洗車している」

「きのうからの灰」

Q.こんなに降ったのは久しぶり？

「はい、そうです。灰で汚れたときは車のボディに傷が付かないよう気を付けている」

こちらのレンタカー店でもスタッフが洗車作業に追われていました。

「20台くらい洗車した。灰が積もると掃除が大変」

県外から観光に訪れた利用客は…

（千葉県から）「初めて（見た）。出来ない経験。洗濯物とかどうしているのかと、主婦だから思っちゃう」

このあと桜島で噴火があった場合、噴煙は、主に火口から北東方向に予想されます。

・