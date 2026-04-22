漫才コンビ「千鳥」の大悟（46）が、21日夜放送のABCテレビ「相席食堂」（火曜午後11時10分＝関西ローカル）に出演。「クワバタオハラ」くわばたりえ（50）のYouTubeチャンネルについて言及した。

今回の番組では、くわばたが長野県飯綱町を訪れてロケをすることに。VTRでは、くわばたのYouTubeチャンネル「バタやんちゃんねる」が、登録者数56万人と人気を博していることを紹介。くわばたが自宅のキッチンで調理しながら、振り返って子どもたちをしかりつけている場面が流れると、ノブ（46）は「怖っ！ これ何なん。こんなん流してるん？」と驚いた。

大悟は、くわばたのチャンネルについて「このやつ、めっちゃおもろいねん。全タレントが隠す部分だけを出してるらしい」と話した。

「世の中のタレントって、こんな旅行行きましたよ、こんな幸せですよ、っていうのばっか出すやん。ほんで『うらやましいな』やん？ でも、この人は『きのう食べたい言うからまた作ったのに、何で食わへんねん！』とか…」と、くわばたが、飾らない“素”の部分を見せていることに言及。ノブも「今のも恫喝（どうかつ）の声、出てたもんな」と笑った。

その後、くわばたはロケの中で、偶然出会った高校生らに自分を知っているか質問。高校生に「ちょっと分からない」と言われると、スマートフォンでYouTubeを検索させ、チャンネル登録をさせて「兄弟いますか？ 兄弟にもチャンネル登録、促してください」としっかりアピール。

VTRを見ていた大悟は「チャンネル登録ばっかりや」とツッコんでいた。