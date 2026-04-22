仕事帰りに整う新習慣！ 北海道ホテル＆リゾート「サウナコタンサッポロ福利厚生プラン」

記事ポイント サウナコタンサッポロが、従業員5名以上の企業向け福利厚生プランを本格開始月額0円から10万円（税込）まで4プランを用意し、入館割引や無料入浴券を提供サウナやラウンジ、コワーキング、キッズスペースなど1日楽しめる設備も魅力 サウナコタンサッポロが、従業員5名以上の企業向け福利厚生プランを本格開始月額0円から10万円（税込）まで4プランを用意し、入館割引や無料入浴券を提供サウナやラウンジ、コワーキング、キッズスペースなど1日楽しめる設備も魅力

北海道ホテル＆リゾートが運営する「サウナコタンサッポロ」で、企業向けの「福利厚生プラン」の提供が本格的にスタートします。

対象は従業員5名以上の企業です。

月額無料から導入でき、従業員の健康増進や仕事終わりのリフレッシュ、社内コミュニケーションの活性化を支える内容となっています。

北海道ホテル＆リゾート「サウナコタンサッポロ福利厚生プラン」





施設名：サウナコタンサッポロ所在地：北海道札幌市豊平区西岡4条3丁目7-45営業時間：11:00〜23:00（最終受付22:30）、金曜・土曜は24:00まで対象：従業員5名以上の企業申込方法：専用フォームまたは電話電話番号：011-857-2626

このプランでは、従業員本人に加えてお連れ様1名まで100円引きで入館可能です。

有料プランには無料入浴券（ギフト券）が付き、社内表彰や取引先、顧客向けの活用も想定されています。

中小企業でも導入しやすいよう、5名から申し込める設計にしている点も特徴です。

福利厚生を手軽に始めたい企業に向けた新提案です。

4つの料金プラン





無料プラン：月額0円、従業員とお連れ様1名まで100円割引2万円プラン：月額20,000円（税込）、無料入浴券20枚付き、100円割引特典付き5万円プラン：月額50,000円（税込）、無料入浴券50枚付き、100円割引特典付き10万円プラン：月額100,000円（税込）、無料入浴券100枚付き、売店商品10％OFF特典付き

2万円プランは8,000円分、5万円プランは20,000円分、10万円プランは40,000円分お得になる設定です。

企業の予算や利用人数に応じて選びやすいラインアップ。

館内設備

施設内には、ととのえ親方監修のサウナ室や札幌最大級のととのいスペース、2種類の内湯と露天風呂を用意。

温浴施設としての充実度に注目です。

ラウンジスペースにはハンモックやソファ、ボードゲーム、コミック、雑誌を備えています。

コワーキングスペースはWi-Fiと電源を完備し、12:00から17:00までは無料コーヒーも提供。

ボールプールや絵本をそろえたキッズスペース、お食事処のサウナ飯やバスクチーズケーキも楽しめます。

サウナ利用だけでなく、家族や同僚と長時間過ごせる環境が整っているのも魅力です。

癒やしと遊びを一度に楽しめる空間といえそうです。

福利厚生の選択肢として、リフレッシュや交流の場を求める企業には取り入れやすいサービスです。

札幌で働く人たちの日常に、「ととのう」時間を加える新プラン。

サウナコタンサッポロの福利厚生プランの紹介でした。

よくある質問

Q. 福利厚生プランはどのような企業が申し込めますか？

A. 従業員5名以上の企業が対象です。

大企業だけでなく、中小企業でも導入しやすいように設定されており、月額0円の無料プランから始められるのが特長です。

Q. 割引は従業員本人だけに適用されますか？

A. いいえ、従業員本人に加えてお連れ様1名まで100円引きが適用されます。

同僚や家族と一緒に利用しやすく、社内コミュニケーションのきっかけにもなります。

Q. 有料プランにはどんな特典がありますか？

A. 2万円、5万円、10万円の各プランには無料入浴券が付きます。

10万円プランでは100枚の無料入浴券に加え、売店商品10％OFFの特典も利用できます。

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