森香澄、夏の爽やかランジェリーを着こなす！ 「PEACH JOHN」ブランドミューズ就任
元テレビ東京アナウンサーでタレントの森香澄が、「PEACH JOHN」の新ミューズに就任することが4月22日（水）に発表された。
【写真】美スタイル！ くっきり盛り谷間をメイクするブラなどを着こなす森香澄
■美胸＆美尻が際立つスタイリング
同日に公開された第1弾となるビジュアルおよび動画では、「PEACH JOHN」と、「シンプルって、落ち着く。」をコンセプトに掲げる、2024年に誕生した「PJ BASIC by PEACH JOHN」のブラを着用。
「PEACH JOHN」のビジュアルは、森も普段から愛用しているというブランドを代表するシリーズ「ナイスバディブラ」をはじめ、夏ランジェリーを着こなす爽やかなビジュアルに仕上がっている。
「ナイスバディブラ」シリーズの夏の新色は夏に嬉しい透明感のある爽やかなニュアンスカラーで、同商品のビジュアルは、美胸と美尻が際立つスタイリングに。森も「バストが上がって体全体もきれいに見えるし、ホールド感があって安心できます」とお気に入りの様子だ。
そのほか、くっきり盛り谷間をメイクする「盛れるノンワイヤーブラ」や、接触冷感の「クーリッシュブラ」＆「クーリッシュショーツ」を着こなす姿が写し出されている。
また、常にぴったりな着け心地を追求した「PJ BASIC by PEACH JOHN」ならではの、自然体な表情やポーズのビジュアルにも注目だ。
【写真】美スタイル！ くっきり盛り谷間をメイクするブラなどを着こなす森香澄
■美胸＆美尻が際立つスタイリング
同日に公開された第1弾となるビジュアルおよび動画では、「PEACH JOHN」と、「シンプルって、落ち着く。」をコンセプトに掲げる、2024年に誕生した「PJ BASIC by PEACH JOHN」のブラを着用。
「ナイスバディブラ」シリーズの夏の新色は夏に嬉しい透明感のある爽やかなニュアンスカラーで、同商品のビジュアルは、美胸と美尻が際立つスタイリングに。森も「バストが上がって体全体もきれいに見えるし、ホールド感があって安心できます」とお気に入りの様子だ。
そのほか、くっきり盛り谷間をメイクする「盛れるノンワイヤーブラ」や、接触冷感の「クーリッシュブラ」＆「クーリッシュショーツ」を着こなす姿が写し出されている。
また、常にぴったりな着け心地を追求した「PJ BASIC by PEACH JOHN」ならではの、自然体な表情やポーズのビジュアルにも注目だ。