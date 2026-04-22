JR東日本クロスステーション ウォータービジネスカンパニーは、エキナカを中心に展開しているacure＜アキュア＞のオリジナル飲料ブランドacure made＜アキュアメイド＞から、「塩＆柑橘ゼリー」を、4月28日に発売する。

2023年から2025年まで、夏季の熱中症対策飲料として好評を得た「塩＆柑橘 500ml ペットボトル」が、今年は装いも新たに295gペットボトルの「ゼリー飲料」として登場する。

伯方の塩と愛媛県産河内晩柑果汁を使用した、小腹満たしにもぴったりの新感覚な熱中症対策を提案する。ほんのり塩味と、河内晩柑のすっきり爽やかな味わいを、ゼリー特有の食感とともにぜひ楽しんでほしい考え。

開発者は、「2023年から昨年までの3年間、塩＆柑橘 500mlペットボトルを発売し、夏の水分・塩分補給として多くの消費者に親しんでもらった。今年は午後の小腹満たしニーズの時間に新たな熱中症対策飲料の形として『ゼリー』を開発した。伯方の塩で塩分を補いながら、愛媛県産河内晩柑の爽やかな風味をデザート感覚で味わえる商品に仕上がっている。暑さが厳しい午後に、喉を潤すだけでなく、少しお腹も満たしてくれる、進化した『塩＆柑橘ゼリー』をぜひ体験してほしい」とコメントしている。

［小売価格］150円（税込）

［発売日］4月28日（火）

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