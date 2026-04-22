「名探偵コナン」よりブック型アクリル&ウッドスタンドが登場。劇場版最新作のメモリールジオラマアクリルスタンドも
ゼロジーアクトは、「名探偵コナン ブック型アクリル&ウッドスタンドVol.1（以下、Vol.1）」（全6種）および「名探偵コナン ブック型アクリル&ウッドスタンドVol.2（以下、Vol.2）」（全7種）を発売する。価格は各2,178円。5月10日23時59分まで予約を受け付ける。商品の発送時期はVol.1が6月下旬頃、Vol.2が7月中旬頃の予定。
両商品は、「名探偵コナン」に登場するキャラクターたちをモチーフにした、アクリルと木を組み合わせた商品。飛び出す絵本のような奥行き感のあるデザインとなっている。
また、「劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』メモリールジオラマアクリルスタンド」（全5種）も発売される。価格は各2,178円。5月10日23時59分まで予約受付が行なわれる。商品の発送時期は7月中旬頃の予定。
「劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』メモリールジオラマアクリルスタンド」（全5種）
「名探偵コナン ブック型アクリル&ウッドスタンドVol.1」（全6種）
江戸川コナン・萩原千速・横溝重悟・世良真純・萩原研二・松田陣平の全6種がラインナップされている。
名探偵コナン ブック型アクリル&ウッドスタンドVol.2（全7種）
Vol.2のラインナップは、江戸川コナン・工藤新一・毛利蘭・灰原哀・怪盗キッド・赤井秀一・安室透の全7種。
【名探偵コナン ブック型アクリル&ウッドスタンドVol.1、Vol.2】
サイズ：約100×100mm（幅×高さ）※組み立て時概寸
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「劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』メモリールジオラマアクリルスタンド」（全5種）
本商品は、映画「劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』」のシーンの上にキャラクターが浮かぶジオラマスタンド。江戸川コナン・萩原千速・横溝重悟・世良真純・萩原研二&松田陣平の全5種がラインナップされている。
【「劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』メモリールジオラマアクリルスタンド」（全5種）】
サイズ：約123×210mm（プレートの状態）
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