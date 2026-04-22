【名探偵コナン ブック型アクリル&ウッドスタンドVol.1（全6種）】 5月10日23時59分まで 予約受付 6月下旬頃 発送予定 価格：各2,178円 【名探偵コナン ブック型アクリル&ウッドスタンドVol.2（全7種）】 5月10日23時59分まで 予約受付 7月中旬頃 発送予定 価格：2,178円 【劇場版「名探偵コナン ハイウェイの堕天使」メモリールジオラマアクリルスタンド（全5種）】 5月10日23時59分まで 予約受付 7月中旬頃 発送予定

ゼロジーアクトは、「名探偵コナン ブック型アクリル&ウッドスタンドVol.1（以下、Vol.1）」（全6種）および「名探偵コナン ブック型アクリル&ウッドスタンドVol.2（以下、Vol.2）」（全7種）を発売する。価格は各2,178円。5月10日23時59分まで予約を受け付ける。商品の発送時期はVol.1が6月下旬頃、Vol.2が7月中旬頃の予定。

両商品は、「名探偵コナン」に登場するキャラクターたちをモチーフにした、アクリルと木を組み合わせた商品。飛び出す絵本のような奥行き感のあるデザインとなっている。

また、「劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』メモリールジオラマアクリルスタンド」（全5種）も発売される。価格は各2,178円。5月10日23時59分まで予約受付が行なわれる。商品の発送時期は7月中旬頃の予定。

「劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』メモリールジオラマアクリルスタンド」（全5種）

「名探偵コナン ブック型アクリル&ウッドスタンドVol.1」（全6種）

江戸川コナン・萩原千速・横溝重悟・世良真純・萩原研二・松田陣平の全6種がラインナップされている。

名探偵コナン ブック型アクリル&ウッドスタンドVol.2（全7種）

Vol.2のラインナップは、江戸川コナン・工藤新一・毛利蘭・灰原哀・怪盗キッド・赤井秀一・安室透の全7種。

【名探偵コナン ブック型アクリル&ウッドスタンドVol.1、Vol.2】

サイズ：約100×100mm（幅×高さ）※組み立て時概寸

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「劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』メモリールジオラマアクリルスタンド」（全5種）

本商品は、映画「劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』」のシーンの上にキャラクターが浮かぶジオラマスタンド。江戸川コナン・萩原千速・横溝重悟・世良真純・萩原研二&松田陣平の全5種がラインナップされている。

【「劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』メモリールジオラマアクリルスタンド」（全5種）】

サイズ：約123×210mm（プレートの状態）

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