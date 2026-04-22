秋元康氏が認める、指原莉乃の底知れぬ可能性「書く詞はほんとスゴい「東の上沼恵美子さん化している」
音楽プロデューサー・作詞家の秋元康氏が、21日に公開された元放送作家で実業家の鈴木おさむ氏のYouTube『鈴木おさむに全部ハナシます!!』に出演。秋元氏のこれまでの仕事について、鈴木氏がじっくりと聞き出した。
【動画】『秋元康は５人いる？』勝ち続ける天才の仕事術、全て話してもらいました
トークの終盤、秋元氏は元HKT48で現在はタレント、そしてアイドルグループ＝LOVEなどのプロデューサーも務め、昨年の『日本レコード大賞』で作詞賞を受賞した、指原莉乃について言及。「あいつの書く詞はほんとスゴい」と絶賛すると、鈴木氏は「そうなんですか！」と驚きの表情を浮かべた。
秋元氏は「あいつはずっと中2から引きこもりで、学校に通わないで塾だけ通って、ずっと2ちゃんねるを見てて、モーニング娘。の大ファンで」とアイドルになる前の指原を振り返り、「そういう行動をしてきたから、ファンが何を求めてるか、ファンがどういう時にコールをするか、メンバーはどういう気持ちで歌うか、全部分かってる、スゴい！指原の作詞力・プロデュース力はハンパない」と才能を高く評価した。
鈴木氏が指原の人柄について質問すると、秋元氏は「頭がいいね」「東の上沼恵美子さん化してるね。ちょっと別モノじゃないですか」と表現。続けて「指原が優れてるのは、『ここはあの人には勝てない』っていうところをちゃんと理解している。自分が勝てないところを知ってる人は、勝つところを知ってる」と、俯瞰で自分を見極める能力に太鼓判を押す。
さらに、自身がアイドルとして活動してきたからこそ、プロデューサーとして細かいこだわりができている点にも触れ、「メンバーのメンタリティもちゃんと考えて、すごい」と秋元氏の絶賛は続いた。
動画では、秋元氏の企画や作詞のアイデア誕生について、大ヒットドラマ『あなたの番です』が生まれたきっかけなど、これまでの秋元氏の長年の活動について語られている。
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トークの終盤、秋元氏は元HKT48で現在はタレント、そしてアイドルグループ＝LOVEなどのプロデューサーも務め、昨年の『日本レコード大賞』で作詞賞を受賞した、指原莉乃について言及。「あいつの書く詞はほんとスゴい」と絶賛すると、鈴木氏は「そうなんですか！」と驚きの表情を浮かべた。
鈴木氏が指原の人柄について質問すると、秋元氏は「頭がいいね」「東の上沼恵美子さん化してるね。ちょっと別モノじゃないですか」と表現。続けて「指原が優れてるのは、『ここはあの人には勝てない』っていうところをちゃんと理解している。自分が勝てないところを知ってる人は、勝つところを知ってる」と、俯瞰で自分を見極める能力に太鼓判を押す。
さらに、自身がアイドルとして活動してきたからこそ、プロデューサーとして細かいこだわりができている点にも触れ、「メンバーのメンタリティもちゃんと考えて、すごい」と秋元氏の絶賛は続いた。
動画では、秋元氏の企画や作詞のアイデア誕生について、大ヒットドラマ『あなたの番です』が生まれたきっかけなど、これまでの秋元氏の長年の活動について語られている。