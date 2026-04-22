21日の参議院外交防衛委員会で、社民党の福島みずほ党首が、この日閣議決定された殺傷能力のある武器輸出解禁について質問した。

【映像】自席から抗議「そんなのいいです。質問に答えて」（実際の様子）

福島党首はまず、「法律でもなく、国会への事前のきちっとした説明もなく、とりわけ野党に対しても説明も一切なく、この委員会に対しても一切説明がなく、今日閣議決定でこれを決めたこと、国是の大転換、海外に殺傷能力のある武器を輸出することを決めたことに強く抗議をいたします」としたうえで、「殺傷能力のある武器を海外に輸出すればそれだけ殺される市民が増えると思います。アメリカがもしイランの武力攻撃に日本の殺傷能力のある武器を使用する、これは可能なんでしょうか？」と質問。

これに小泉進次郎防衛大臣が「ちょっと先生の思いの前提と合わせないと、なかなか議論がかみ合わないのかなと思うのは」と話し始めたところで、福島党首は「質問に（答える）だけで結構です」と遮ったが、小泉大臣は続けて「いや、まず我々は実際武器も買っているんですよ、海外から」と述べた。

福島党首はもう一度「そんなのいいです。質問に答えてください」と抗議したが、小泉大臣は構わず「いや、その前提の上で、まさに今の厳しい安全保障環境の中で、我々が守り守られという同盟国・同志国との関係等を考えたときに、望ましい安全保障環境を創出する上で、我々が海外に装備品を移転する環境をつくることが抑止力と対処力の強化につながり、ひいては新たな戦争や紛争を起こさせないことにつながるという理解の中で今回の決定をしております。全く説明なかったと言いますが、この委員会でこの閣議決定の前ですら私は防衛装備移転に関する質問も受けております。全く説明がないというのは事実誤認だと思います」と述べた。

福島党首は「決定の中身についての説明はありませんでした。それから外務省はずっと一貫して国際紛争助長の回避、そのために武器輸出はしないんだと言ってきました。つまり国際紛争助長の回避とそれから武器輸出をしないことというのは、これはつながっているんです」としたうえで、「私の質問に答えてください。アメリカに殺傷能力の武器を輸出し、アメリカがそれをイランへの武力攻撃に使う、これは可能なんですか？」と再度質問。

小泉大臣は「国連憲章の目的及び原則等に適合した使用を相手国政府に義務づけるとともに、原則として目的外使用について我が国の事前同意を相手国政府に義務づけることとしております」とし、「その上で万が一例えば他国への侵略に使用していることが確認される場合には、我が国として当該防衛装備品の使用停止を含め、相手国に対し是正を強く要求しますし、維持・整備に必要な部品等の差し止め等を含め、個々の事例に応じて厳正に対処してまいります」などと答えた。

福島党首は「質問に答えていません。アメリカとイスラエルによるイラン攻撃を国際法違反と日本政府は言っていません。国際法違反でもないとも言っていません。目的外使用かどうかの判断をしないんです。だから目的外使用相手がやればそれに対して差し止めって言ったって、日本政府が判断しないんだから無力じゃないですか。日本政府言わないですよ。例えば大臣、イラク戦争がありました。アメリカが大量破壊兵器はなかったけれどもあるとしてイラクへの武力行使をやりました。もし日本がアメリカに殺傷能力のある武器を輸出し、アメリカがイラク戦争でその武器を使用した場合、これは目的外使用ですか？」と質問した。

これに小泉大臣は「仮定の質問に対してお答えすることは差し控えますが、どのような状況が武力紛争の一環としての戦闘に該当するかについて、個別具体的に判断することになるため、これも一概にお答えすることは困難であります。いずれにしましても日米間では、日米相互防衛援助協定、MDA協定を締結しており、同協定に基づき国連憲章と矛盾する形で使用されることはないものと認識をしております」と答えた。

福島党首は「国連憲章に合致している、安全保障理事会の決議に合致しているとして、アメリカはイラクを武力攻撃しました。イギリスは検証委員会を設け、アメリカのパウエルさんも『これは問題があった』と後で言っています。日本はその検証をしていません。だから言っているんです。正しい戦争、正しくない戦争、国連憲章に合致しているか、合致していないか、その時点では分からなかったり、あるいは日本政府はイランへの武力攻撃について判断していないんですよ。ですからいくら『国際法を遵守します、そういうことしかやりません、目的外使用は許しません』って言ったって無力ですよ。殺傷能力のある武器はイランへの武力攻撃に使われるかもしれない。あのイラク戦争のときに日本が殺傷能力のある武器をアメリカに輸出していたら、使われることを当時妨げることできないじゃないですか。だって日本はあの戦争に賛成したんですから」と述べた。

続けて「だから殺傷能力のある武器は使われるんですよ。日本政府が判断しないから。殺傷能力のある武器が世界の市民を、子供を殺すんですよ。だからみんなが反対してるんです。その重みを分かってほしい。なんで日本が戦後殺傷能力のある武器を海外に輸出しなかったか、憲法9条があって、メイド・イン・ジャパンの武器が世界の市民を殺すことを日本の国民は望まなかったんですよ。それを今一遍の閣議決定で解禁するから問題なんです。差し止めと言いますが、どうやって差し止めるんですか」と強い口調で詰め寄った。

これに小泉大臣は「まず、まるで今回の閣議決定が厳格な審査抜きで適正な管理を求めることも抜きに、まるで野放図に解放するかのような印象を与えることは全く事実と異なりますので、そこはご理解をいただきたいと思います」とし、「防衛装備移転の今回の見直しにつきましては、まさに地域の平和を守るために抑止力・対処力が必要で、そのために資するという日本にとっても望ましい安全保障環境を創出する上で必要だと判断し、そして相手国と丁寧にやりとりをした上で義務付けるべきは義務付け、厳格な審査を行い、適正な管理をし、そして国会にも通知をしていくということで、丁寧にご説明をさせていただいていますので、そこは事実と異なるような印象を与えるのはやめていただきたい」などと答えた。

福島党首は「事実と異なるような印象ではありません。現実に答えないじゃないですか。アメリカに輸出した殺傷能力のある武器がイランの武力攻撃に使われたときにこれは目的外使用かどうか、イラク戦争のときにもし殺傷能力のある武器を輸出していてそれが使われたらそれは目的外使用かどうかすら答えないじゃないですか。差し止めるったってできないですよ。日本から輸出した武器がその後どう使われるか、実際止められないじゃないですか、判断すらしないんですから」と述べて次の質問に移った。（ABEMA NEWS）