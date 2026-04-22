東北出身の９人で構成された女性アイドルグループ「いぎなり東北産」がこのほど、スポーツ報知などの取材に応じた。

スターダストプロモーションの仙台営業所に所属するメンバーによって２０１５年に結成された東北産は地元で圧倒的な人気を誇り、昨年７月にデビュー前の地方グループとしては史上初となる日本武道館での単独ライブを成功。同１０月に「らう"♡戦セーション」でメジャーデビューし、念願の全国進出を果たした。

最新曲「デコ！」は平成のギャルマインドを詰め込んだナンバーで、メンバーも気合の特攻服姿。近年の女性アイドルの流行の王道である「かわいい」系統とは一線を画す勝負曲だが、リーダーの橘花怜（２２）は「強い東北産を好きになってほしいという気持ちがずっとあった。自分たちらしい曲で好きになってもらえるように頑張りたい」と意欲。伊達花彩（２１）は「新しいジャンルでバズっていきたいので、この曲でバズりたい」と語った。

東北と東京を行き来する忙しい日々だが、葉月結菜（２３）は「ファンの方はもちろん、今までコラボさせてもらった地元の企業や商業施設の方も応援してくれる。東北に恩返しして、経済を回したい」と意欲。伊達も「『ビッグになるぞ！』という出稼ぎのような気分」と燃えている。

５月２２、２３日には東京・文京区のＫａｎａｄｅｖｉａ Ｈａｌｌでワンマンライブを行う。今後の展望について葉月は「野球が好きなんですけど、楽天の球場（楽天モバイル最強パーク宮城）では天然芝などの関係もあってライブをやった方がいない。いつか貸していただけるよう成長して、皆産（ファンネーム）を連れて行けたら」と語った。