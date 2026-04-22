『韓国人しかしらない謎のExcel』……いったいどんなExcel（エクセル）なのか？ 韓国在住のあんぱんさん（@panbeaksu）が、オフィスでの体験談を描いた漫画がXで反響を集めています。現地での職場文化についても取材しました。



【漫画】韓国人しか知らない謎のExcelって？

あんぱんさんが韓国で働きはじめて間もなくの頃。オフィス内を歩いていると、自然と目に入ってくる他のスタッフのパソコン画面。皆、各々の仕事をこなしているなか、とある共通点に気づきます。



それはデスクトップ画面に表計算ソフト「エクセル」に見えるものが開かれていること。みんな共通して、なぜかとても小さく、3：4の縦長のウィンドウなのです。



「エクセルをなんであんな小さい画面で見てるの？関数くらいしか使ってこなかったけどよく使うのかなぁ」と思ったあんぱんさん。それから仕事では、エクセルを使う場面が訪れないまま、ある日、ふと韓国人の彼氏にその話をしてみたところまさかの回答が……。



「それ、チャットだね！！カカオトークよ。パソコン版はパッと見、エクセルっぽく出来るゾ」



カカオトーク（通称：カトク）とは、トークアプリのこと。韓国発のメッセージアプリで、日本でいうところのLINEのようなものです。韓国人が最も多く使用するアプリといわれています。



驚いたあんぱんさんは翌日、パソコン版カカオトークをインストール。設定の中に例の「エクセルモード」が標準装備され、良い機能だと思う反面、有名すぎてもはや社内でもカモフラージュになっていないのでは…と悟ったのでした。



「韓国会社員として、一番大きな学びはコレでした」というあんぱんさんにお話を聞きました。



行間やスペース具合もエクセルそのもの

――今回の投稿に多くの反響が寄せられておりました。



韓国の方からの「これは国家機密の漏洩にあたりますので、削除をお願いします」というコメントには笑いました。ワードセンスがいいですよね。「実際にやってみました！」などのコメントも嬉しかったです。



――このお話はいつくらいのことで？



約3年前、初めて韓国の会社で働き始めたころの話です。今はもう違う会社に移ってしまったのですが、こちらでも同じ様な光景です。



――オフィス内では何割くらいの方のパソコン画面に表示が？



体感だと半数以上は開いている印象でした…。業務でも使うのでしょうがないかもしれないです。



――オフィシャルのアプリで背景をエクセル仕様に設定できるということ？



はい、オフィシャルです。Windowsのパソコン版のみとなりますが、公式で用意されている機能だなんて面白いですよね。



――画面の仕様も本物っぽくて細かいです。



短めの単語をぽんぽん送るので、改行多めなのはトークの癖なのですが、行間やスペース具合はエクセルっぽく見えるような仕様になっています。



――現在も使用を？



使ってます！慣れたせいか、むしろ基本画面よりもシンプルで見やすいです！



――なぜ韓国で、このようなデザインが開発されたと思われますか？



個人的な感覚ですが、韓国の会社ってやることをやっていれば大抵のことは大目に見てもらえるなと思います。



だからチャットもそこまで厳しくないのかなと。ですが、いくら韓国でも大っぴらに業務に関係ないチャットをするのはやはり注意されるので、エクセルっぽいカトクは「一応隠す気はありますよ」というエクスキューズ用なのかと。



実際に業務で使っている方もたくさんいらっしゃいますし。上司側も絶対チャットなのは分かってると思いますけどね。カトクはするわ、仕事しないわならすぐに干されます！



◇ ◇



今回のあんぱんさんの投稿に、

「Excel擬態モードあるんだー」

「この話UIデザインとしてめちゃめちゃ面白い」

「すごい！！Excel入力の仕事してるように見えるけどチャットしてるんだ 賢い」

「めちゃくちゃおもろい みんな知ってて存在意義がないのに笑」

「そこまでして連絡取り合うんだ こんなんバレたら日本じゃ大変なことになるわ」

「透明度の上げ下げもできた めっちゃ薄くしてバレないようにしてる子もいたな」

「某韓国企業に勤める私もこちらの画面導入させていただいております。あと韓国企業同士のやり取りだと、カトクでする時もあるから、業務してんのか私的な会話かわからん」

「韓国人男子と連絡し合ってた時、『仕事中だよ！』の返事が来て、仕事中も連絡返ってくるのすげぇな…と同時に疑問だったけど、もしかしてコレやったんかなぁ〜」

など、みなさんおなじみのツールの擬態具合に驚きつつも、興味深く捉えている様子。



日本の職場で業務中のデスクトップ上に私用のチャットを開いておくことは、セキュリティやモラルの問題からもなかなか難しそうですが、韓国では、職場になじむデザインが採用され、当たり前の風景であるというのも興味深いですね。



あんぱんさんはSNS上で、韓国の情報や日本との文化の違いなどをほんわか心和むタッチで漫画にして紹介。Instagramでは漫画に加え、韓国の日常ストーリーや限定漫画なども投稿中。「今後はKindleにこれまでの漫画をまとめて出したいと思っています」とのこと。気になる方はぜひフォローを。



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・太田 真弓）