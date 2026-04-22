藤木直人、自分の車だと思って乗ったら“別の車”だった 中の人と「目が合って…」
俳優の藤木直人（53）が、20日放送の日本テレビ系『世界まる見え！テレビ特捜部』SPに出演。“おマヌケ”なエピソードを明かした。
【写真】すでに車内には…藤木直人と目があったタレント
この日は「世界一のオマヌケさん決定」と題した内容で、世界のおマヌケ映像が次々と紹介された。テーマにちなみ、「やらかしちゃったおマヌケなエピソード」を聞かれた藤木は、「撮影が終わったあと帰る時、車が何台かと待っていて…」と、ある撮影現場でのエピソードをトーク。「自分の車だと思って開けて入ったら、別の人の車だった」と告白した。
スタジオで笑いが起こるなか、「あっ！って思って、間違えて入っちゃって。それで、もうすでにタレントの方が入っちゃってて」と振り返り。「目が合って…矢田亜希子さんだったんですけどね」と恥ずかしそうに語った。
【写真】すでに車内には…藤木直人と目があったタレント
この日は「世界一のオマヌケさん決定」と題した内容で、世界のおマヌケ映像が次々と紹介された。テーマにちなみ、「やらかしちゃったおマヌケなエピソード」を聞かれた藤木は、「撮影が終わったあと帰る時、車が何台かと待っていて…」と、ある撮影現場でのエピソードをトーク。「自分の車だと思って開けて入ったら、別の人の車だった」と告白した。
スタジオで笑いが起こるなか、「あっ！って思って、間違えて入っちゃって。それで、もうすでにタレントの方が入っちゃってて」と振り返り。「目が合って…矢田亜希子さんだったんですけどね」と恥ずかしそうに語った。