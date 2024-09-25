女優・白石聖（２７）がメッセンジャーを務めるサントリーのノンアルコールビールテイスト飲料「オールフリー〈エールテイスト〉」の新テレビＣＭ「香りがおいしさだったんだ」編が、今月２５日から全国で順次オンエアされる。

この春、中味とパッケージを大幅にリニューアルしたオールフリーブランドから同２８日に新発売となるエールテイスト。今ＣＭでは、白石がひと口飲むと爽やかな香りを感じさせる黄金色の浮遊物が周囲を包み、空へと舞い上がっていく様子が描かれている。香りを可視化するユニークな映像表現を使って、爽やかな香りで飲み応えと満足感を実現した新製品の魅力を伝えている。

ノンアルコール飲料のＣＭは初出演の白石。飲み始めから飲み終わりまではワンカットで撮影され、カウントに合わせた演技は難しかったというが「何度か続けていく中で、ふたを開けて鼻に近づけた時『これがエールテイストの香りか！』と思った瞬間があったので、リアルな良い表情を引き出してもらえたのかなと思います」と振り返った。

新ブランドメッセージ「心のふたを開けよう」にちなみ、気持ちを開放するためのリフレッシュ方法を聞かれた白石が挙げたのは、小学６年生の時に飼い始めて今年で１５歳を迎える愛猫。「私の人生の半分以上を共にしていて、家に帰ったら猫の存在に癒やされてます。ひも状のものが大好きで、おもちゃよりも私の洋服のひもに反応するんです。こっちの方が好きなんだと思いながら、いつも猫に構ってもらってます」と笑みをこぼした。