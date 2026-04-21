日本テレビ系にて毎週火曜よる10時〜放送 世の中のちょっとした疑問や謎を勝手に検証し、新知識＆新情報をおもしろおかしく解き明かす新型バラエティ「X秒後の新世界」。

レギュラー陣は、せいや（霜降り明星）、藤井貴彦、ヒコロヒー。4月21日（火）は、スタジオゲストにアン ミカ、作間龍斗（ACEes）、藤本美貴、近藤春菜（ハリセンボン）を迎えた。

当記事では、4月21日（火）の放送内容を振り返り！TVer＆Huluでは見逃し配信中。

■カセットテープ“東洋ハードコア”の謎に迫る

“東洋ハードコア”というラベルが貼られた謎のカセットテープが都内各所に置かれているという投稿がSNSで話題になっており、その範囲は、東京23区を中心に41ヵ所で確認されている。一体、誰が何のために置いたのか？カセットテープには“達磨芸能”という記載があるのだが、ネット検索しても芸能事務所“達磨芸能”は存在しない。

番組では、このカセットテープを手に入れようと各所を探すが見つけられず。そこでテープを拾った人にアプローチして現物を見せてもらった。実際に聞いてみると、三味線のような弦楽器の音からロック調の音楽になり、何語か分からない謎の歌が流れる。さらに、「残酷な天使のテーゼ」を口ずさむ子どもの声が入っていた。

一体誰が何のために作って街中に置いているのかはテープを聞いても分からず、謎は深まるばかり…。番組では、引き続き“東洋ハードコア”に関する情報を求めている。

■いろんなものの“本気”を調査

クレーンゲームでは、アームのつかむパワーを最強にした“本気モード”だと、通常のパワーでは取れない物も簡単につかんで取れる。このようにいろんなものの“本気”を調査。

観覧車は通常1周15分程度かけてゆっくり回り、乗客はのんびりと風景を楽しむ。しかし、ネパールには“本気”を出して1周8秒で回っている観覧車があった。爆速観覧車の映像には作間も大爆笑！

■神社をイチから作ることは可能なのか？

今の時代に神社やお寺をイチから作ることは可能なのかを検証。この番組の神社仏閣の建立を目指し、スタッフは行動を開始。調査・取材の結果、宗教法人格を取得しなければならないことが判明する。宗教法人格取得には数年かかるため、正攻法での神社建立は断念。

多くの神社仏閣の建立に携わった行政書士に話を聞くと、企業が自社の敷地内にお社を持っているケースがあり、私有地にお社を建てるのであれば申請や許可は必要ないという。

番組では、1か月弱の期間での神社建立を目指すことに決定。神社建立の順序としては、お社を作り、お社の設置場所を確保し、そのお社に御霊を分けてくれる神社を見つける。お社作りでは、宮大工に注文するという通常の方法では工費も時間も足りないので、ホームセンターで売っている民家用のお社を5万円程度で購入。

お社の設置場所については、この番組の制作会社・クリエイティブ30の社長に直談判。社長は、一度置いたら簡単には動かせなくなるお社を「楽しそうだからやっちゃいな」と言ってオフィスの一角に設置することを快諾した。

続いて、御霊を分けてくれる神社を探す。なかなか引き受けてくれる神社が見つからない中、ネギの被り物をした禰宜やパンダの被り物をした宮司がいるバラエティにも引っ張りだこの神奈川県海老名市にある有鹿神社から許可が出る。

御霊をお社に移すご分霊の日、クリエイティブ30社内で厳かに儀式が行われ、神社ができた。ちなみに、ご分霊されたのは子育て・厄除けの神様。今の時代に、1か月弱で神社を建立することが可能という検証結果となった。

■番組概要

放送日時：毎週火曜よる10時

出演者：

＜レギュラー＞

せいや（霜降り明星）・藤井貴彦・ヒコロヒー

■公式HP：https://www.ntv.co.jp/xbyougo/

■公式X：@maruafter_ntv

■公式TikTok：@maruafter_ntv

■公式ハッシュタグ：#X秒後の新世界