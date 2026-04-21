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『“生きづまる”私たち』〜あやみと小1の壁　3話【全3話】

夫の態度、ワンオペ育児、小1の壁、親やママ友との関係…日常のなかでうまれたちょっとしたモヤモヤが積み重り、いつの間にか心の余裕をなくしていることはありませんか？

そんな身動きが取れずに“生きづまる”女性の前に、謎の女性マダムスズコが現れ、心に寄り添うひと言を届けます。

自分らしく生きるためのヒントが見つかる女性のための応援マンガです！

【“生きづまる”私たち〜あやみと小1の壁】

フルタイムの会社員あやみ。長女かなの小学校入学で、共働きの夫の協力はあるものの日々の生活は目が回る忙しさに。なにかと我慢しがちな娘が新しい環境になじめるか心配しているなか…。

あさってダンス行ける！？


こんなに喜んで…


私が働いていなければ


やっぱり私も働かなきゃ！


私が仕事を辞めるわけにはいかない


ダンス教室行きたいって？


学童は行きたくないって泣いてさ〜


知らない人にお願いするのかぁ


他人を頼るって気が引ける


いいのかな…


周りの力をうまく使ってごらんなさい


やっぱりファミサポ考えてみようかな


子どもたちにはいろいろなことにチャレンジしてほしいからな


私も同じ！


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【著者プロフィール】

にゃほこ

北海道在住のイラストレーター。

レタスクラブWEBの記事：https://www.lettuceclub.net/weblettuce/member/124/

ホームページ：https://www.nyahoko.com/

Instagram：https://www.instagram.com/nyahoko1/

著＝にゃほこ／『“生きづまる”私たち』