犬を「ハグしすぎる」と危険な理由4選

1.椎間板ヘルニアのリスク

犬の背骨は、人間のように垂直ではなく水平に並んでいるため、上からの圧力や不自然な曲げ伸ばしに非常に弱いです。

ハグをしようとして無理な体勢で抱き上げたり、背中を丸めさせるように強く抱え込んだりすると、背骨の間にあるクッション（椎間板）が飛び出し、神経を圧迫する「椎間板ヘルニア」を引き起こす恐れがあります。

特にミニチュアダックスフンドやウェルシュコーギーなどの胴長犬種、トイプードルなどの足が細い小型犬は、わずかな負担で重症化し、最悪の場合は歩行困難になることもあるため、非常に危険な行為と言えます。

2.肋骨・内臓への圧迫

大好きな愛犬をギュッと抱きしめる力加減は、人間が思っている以上に犬の体に負担をかけています。犬の肋骨は細く、強い力が加わるとひびが入ったり折れたりする可能性があります。

また、胸や腹部を強く圧迫することで、中の内臓が押し潰され、一時的に呼吸が苦しくなることも少なくありません。

特に子犬やシニア犬は骨や組織がもろいため、人間が愛情表現のつもりで行う「力強いハグ」が、内臓を傷つけたり、骨折を招いたりする物理的なダメージに直結することを常に意識しておく必要があります。

3.転嫁攻撃のリスク

犬がハグで体を固定されている最中に、突然の雷やチャイムの音など、恐怖を感じる刺激を受けると「転嫁（てんか）攻撃」が発生しやすくなります。

これは、逃げ場を失ったパニック状態の犬が、そのストレスを解消するために目の前にいる飼い主を反射的に噛んでしまう現象です。

普段はどれほど従順で温厚な犬であっても、体が拘束されて「逃げられない」と感じている時は、生存本能が優先されます。

悪意がなくても、防衛本能による強い力で噛んでしまうため、飼い主が大きな怪我を負うだけでなく、愛犬自身も深いトラウマを抱えることになります。

4.顔同士の近さによる事故

ハグという行為は、必然的に飼い主の顔と犬の顔を数センチの距離まで近づけることになります。これは、信頼関係がある間柄でも非常にリスクが高い姿勢です。

犬が耳元の羽虫を追い払おうとしたり、何かに驚いて急に頭を振ったりした際、犬の硬い頭部や尖った牙が、飼い主の目や鼻に直撃する事故も起こり得ます。

至近距離では避けることが難しく、眼球の損傷や顔の裂傷といった、一生残るような大怪我につながるケースも珍しくありません。愛情を伝えるための密着が、一瞬の不慮の事故を招く可能性があることを忘れてはいけません。

愛犬の心と体に与える悪影響

過剰なハグが日常的に繰り返されると、犬の精神的な自立が妨げられ、深刻な「分離不安」を引き起こす原因となります。飼い主と常に密着していないと不安を感じるようになり、留守番中に激しく吠え続けたり、家の中の物を破壊したりといった問題行動に繋がります。

また、犬が嫌がっているのにハグを続けることは、「嫌だという意思表示が届かない」と犬に学習させてしまいます。その結果、飼い主に対する信頼を失うだけでなく、自分を守るために警告なしで突然攻撃的になるなど、性格そのものが歪んでしまうリスクもあるのです。

犬が「やめて！」と思っている時のサイン

愛犬がハグを拒否しているときに見せるサインを、しっかり把握しておきましょう。代表的なのは「あくび」や「鼻をなめる」といった行為で、これは自分の不安を鎮めようとする行動です。

また、目を大きく見開いて白目の部分が見える「ホエールアイ」と呼ばれる状態も、強い緊張を示しています。さらに、耳をぺたんと後ろに倒したり、尻尾を足の間に巻き込んだりしているときは、恐怖を感じています。

これらの兆候が見られたら、すぐにハグをやめて距離を置いてください。

犬との「正しいスキンシップ」の方法

正面から行かない

犬をなでる時、いきなり正面から手を伸ばしていませんか？正面から顔や頭に近づく手は、犬にとって攻撃を受けるような脅威に感じられます。

スキンシップをとる際は、犬の視界の端からゆっくりと手を近づけ、まずは顎の下や胸元など、犬から見える場所をなでるのが基本です。

また、立ったまま見下ろすのではなく、飼い主が腰を落として犬と同じ目線、あるいは少し低い位置になることで、威圧感を抑えて安心感を与えることができるでしょう。

なでて喜ぶ場所を知る

犬には触られると嬉しい場所と、そうでない場所があります。多くの犬が好むのは、自分でなめることができない「首の周り」「耳の付け根」「胸元」などです。これらの場所を、手のひらで優しく包み込むようにマッサージしてあげると、犬はリラックスして喜びます。

逆に、足先や尻尾、鼻先などは神経が集中しており、触られるのを嫌がる傾向があります。愛犬がどこを触ると気持ちよさそうな表情をするか、日頃からよく観察して見極めておきましょう。

「引き際」を覚える

スキンシップで最も大切なのは、引き時を知ることです。犬が満足すると、ふいっと顔を背けたり、その場から歩き去ったりします。この時、寂しさから「もっと触らせて」と追いかけてはいけません。

犬が自分から離れるのは、十分に満足して安心したというサインです。そこで解放してあげることで、犬は「飼い主は自分の気持ちを尊重してくれる」と、より深い安心感を抱くようになるでしょう。

まとめ

愛犬を思うあまり、ついハグしたくなりますが、本当の愛情は「相手がどう感じているか」を考えることから始まります。

ハグだけが愛情表現ではありません。優しく見守ることや、心地よい距離で寄り添うことも、犬にとっては立派な愛の受け取り方です。愛犬のサインを正しく理解し、個性を尊重した触れ合いを心がけることで、絆はより一層深まっていくでしょう。

(獣医師監修：葛野宗)