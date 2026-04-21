タレントの堀ちえみ（５９）が、東京ＭＵＦＧスタジアム（国立競技場）で行われたＭｒｓ．ＧＲＥＥＮ ＡＰＰＬＥのコンサートを楽しんだ様子をアップした。

「Ｍｒｓ．ＧＲＥＥＮ ＡＰＰＬＥ のライブ ゼンジン未到とイミュータブル参戦。もうずーっと推してきたミセス」と大ファンだという。「やっと足を運ぶことができる、初のミセスライブはやはり…最高でした」と初めてライブを観戦し感激。「どの曲も素晴らしく気が良く浄化される気持ちになれる！元気や勇気をもらえるんだなぁ。フェーズ３初のライブ、とても嬉（うれ）しいセトリで泣きそうになった！」と興奮冷めやらぬ様子でつづった。

「今回は松本伊代ちゃんが推し活に付き合ってくれました！！！」と、同じ“８２年組”の同期である松本伊代と参加。「伊代ちゃんと一緒に推し活ができる日が来るなんて。ミセス初参戦は何もかもが思い出深いステージとなりました♪ありがとう」と感謝し「キラキラ輝くミセスの音楽を今後も聴いていくぞ！そしてこれからもずっと、応援していこう！と誓った夜でした」とミセスへの熱い思いを記した。

ミセスのＴシャツを着て、グッズを手に持ってうれしそう。フォロワーからは「ちえみちゃん念願のミセスライブに参戦できて良かったですね〜」の声が寄せられた。