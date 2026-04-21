Djo（ジョー）緊急来日決定！タワーレコード渋谷店でスペシャルサイン会を開催

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Djo（ジョー）のアルバム『ディサイド』の国内盤が、6月3日にリリース。これを記念し、緊急来日も決定した。

■世界的大ヒット曲「エンド・オブ・ビギニング」を収録！

米マサチューセッツ州出身、1992年4月生まれのジョー・キーリーによる音楽プロジェクト・Djo。Netflixシリーズ『ストレンジャー・シングス 未知の世界』のスティーブ役や映画俳優として広く知られる一方、10代の頃から音楽制作を行ってきたジャンル横断的なアーティストとしても活躍している。

2022年にリリースした代表曲「エンド・オブ・ビギニング」は、2024年にSpotifyグローバルチャートで1位を獲得し、同年の年間世界ストリーミングランキングで6位にランクイン。15億回以上の再生と600億回を超えるTikTok視聴を記録した。

さらに、2026年初頭には再び世界的な注目を集め、Spotifyグローバルチャートで再度1位を獲得、Billboard Global 200および全英チャートでも1位を記録する快挙を達成。現在では累計30億回以上のストリーミング、5,000億回以上のTikTok視聴を記録し、世界41ヵ国以上のシングルチャートにランクインしている。

そんな「End of Beginning」の世界的ヒットを記念し、同楽曲を収録したアルバム『ディサイド』が、6月3日に日本限定仕様でリリースされることが決定。オリジナル版に収録された全13曲に加え、ボーナストラック2曲が追加収録され、日本語入りの独自ジャケット写真および裏表紙デザインを採用した特別なアイテムとなっている。

さらに、国内盤『ディサイド』の発売を記念して、Djo本人の緊急来日が決定。5月5日にタワーレコード渋谷店でスペシャルサイン会が開催される。イベント抽選の応募期間は4月21日19時から。詳細はイベント紹介ページまで。

Djoは、2026年夏にテーム・インパラとの北米ツアーを発表しており、精力的にパフォーマンス活動もこなしていく予定だ。国内盤の『ディサイド』を通して、70年代後半のギターロックや00年代のドリーミーなサウンドを想起させるオルタナティブな音楽と、ジャンルを横断する自由な発想によって生み出されるDjoの唯一無二の世界観に触れてみよう。

■イベント情報

『Djo「ディサイド」発売記念スペシャル・サイン会』

05/05（火・祝）東京・タワーレコード渋谷店B1F CUTUP STUDIO

出演：Djo

イベント内容：トーク＆サイン会

■リリース情報

2026.06.03 ON SALE

ALBUM『ディサイド』

■【画像】Djo アルバム『ディサイド』国内盤ジャケット写真

■関連リンク

イベント紹介ページ

https://towershibuya.jp/2026/04/21/227816

Djo OFFICIAL SITE

https://www.sonymusic.co.jp/artist/Djo/