料理研究家小林まさみさんに教わる！保存した豚こまの活用レシピ「春野菜の豚汁」
【画像を見る】メイン以外でも豚こまは大活躍！「春野菜の豚汁」
大容量でお買い得になっていることも多い豚こま肉。使い切らなかった分は、ひと手間かければおいしさを逃さず保存できるんです！料理研究家の小林まさみさんが豚こまの「うす塩保存」と活用レシピの豚汁を教えてくれました。
「塩、酒で下味をつけて片栗粉でコーティングしておくと、うまみが逃げず、使うときにしっとりやわらかくなります。冷凍でも約1カ月間保存可能ですが、冷蔵でも約4日もつので、私は、解凍する手間がいらない＜冷蔵保存＞をすることが多いですね」（小林さん）
▷教えてくれたのは
小林まさみさん
料理研究家。テレビや雑誌などで、作りやすく、忙しい日にも役立つ料理を多数披露。今回は、ほんのひと手間で格段においしくなるコツとともに、豚こまの新たな魅力を紹介。近著に『小林まさみの料理教室 ていねいな献立づくりがわかる本』（山と溪谷社）など。
Instagram @kobayashimasami.masaru
■豚こま「うす塩保存」の基本配合
「豚肉に塩、酒、片栗粉を順にもみ込むだけ。1/4量ずつラップで包んでおくと、必要な分をパッとつかえて便利です。さらに保存袋に入れて、冷蔵庫へ」。
では、豚こまの「うす塩保存」を活用したレシピをご紹介します！
■春野菜の豚汁
■汁ものに！
【材料（2〜3人分）と作り方】
1 新玉ねぎ1/3個は縦1cm幅に切り、スナップえんどう100gは斜め半分に切る。
2 鍋にだし汁3と1/2カップを入れ、強めの中火にかける。煮立ったら「豚こまのうす塩保存」（上記参照）1包み分を加えてほぐしながら煮る。
3 肉の色が変わったらアクを取り、1を加えて約2分煮る。弱めの中火にしてみそ大さじ2 〜 2と1/2を溶き入れ、器に盛り、白すりごま少々をふる。
（1人分180kcal／塩分2.3g）
「うす塩味なので、その日の気分でアレンジも自在に楽しめます。豚こまが、よりお買い得の日にぜひ試してみてくださいね」（小林さん）
レシピ考案／小林まさみ 撮影／難波雄史 スタイリング／阿部まゆこ 栄養計算／スタジオ食