「これくらい普通」の我慢が一番損。月3万円の生活費から見抜くモラハラ・経済DVの境界線

「これくらい普通だから」と我慢を重ねてしまう——その思い込みが、自分の人生を大きく損なわせることがある。生活費をもらっていても、相手の機嫌に怯え、心が萎縮している状態は決して当たり前ではない。気づかぬうちに「支配」を受け入れ、限界まで精神的に追い詰められてしまうケースは少なくないという。数多くの離婚相談を受けてきた岡野あつこ氏は、「養われていることと、支配されていることは全く別のこと」と警鐘を鳴らす。では、どこからがモラハラや経済DVにあたるのか。そして、行動を起こす際、なぜ「いきなり弁護士」は損をするのか。今回は岡野氏に、見えにくい支配の実態と急増する熟年離婚の背景、そして損をしないための「正しい相談先の選び方」について話を伺った。