[4.21 練習試合 U-19日本 - 関東大学選抜]

　山口智監督体制のU-19日本代表候補は21日、千葉市内の高円宮記念JFA夢フィールドで関東大学選抜と対戦する。午後1時のキックオフを前にスターティングメンバーが発表された。

　U-19日本代表候補は19日に東京ヴェルディと対戦し、2-5で敗戦。中2日で同世代の関東大学選抜と相まみえる。

<出場メンバー>

[日本]

▽先発

GK 12 ノグチピント天飛(筑波大)

DF 22 田中玲音(東海大)

DF 3 布施克真(筑波大)

DF 4 大川佑梧(鹿島)

MF 7 行友祐翔(藤枝)

MF 19 長田叶羽(中央大)

MF 14 荒木仁翔(いわき)

MF 15 山本天翔(G大阪)

MF 17 小川尋斗(川崎F U-18)

FW 16 徳田誉(鹿島)

FW 9 上岡士恩(大阪体育大)

▽控え

GK 1 小川煌(広島)

DF 5 永井大義(仙台)

MF 2 松本果成(湘南)

MF 6 小林志紋(広島)

MF 18 立川遼翔(新潟医療福祉大/京都内定)

MF 10 神田泰斗(大宮)

MF 11 仲山獅恩(東京V)

FW 25 瀬尾凌太(法政大)

FW 13 尾谷ディヴァインチネドゥ(FC東京)

監督

山口智

<出場メンバー>

[関東大学選抜]

▽先発

GK 12 藤原優希(東洋大2年=前橋育英高)

DF 2 柴田翔太郎(明治大2年=川崎F U-18)

DF 4 奈須琉世(流通経済大2年=流通経済大柏高)

DF 19 土橋竜之介(国學院大學2年=鹿島ユース)

DF 20 沖村大也(国士舘大2年=東山高)

MF 6 峯野倖(法政大2年=市立船橋高)

MF 7 大内完介(東洋大2年=尚志高)

MF 8 今井宏亮(中央大1年=東京Vユース)

MF 24 加藤海輝(筑波大1年=横浜FMユース)

FW 10 久保原心優(明治大2年=市立船橋高)

FW 11 大西利都(早稲田大1年=名古屋U-18)

▽控え

GK 1 ステイマンジョシュア草太郎(法政大2年=G大阪ユース)

DF 3 佐々木将英(筑波大1年=FC東京U-18)

DF 5 青谷舜(立教大2年=桐光学園高)

DF 18 池田遼(早稲田大2年=帝京長岡高)

DF 23 松井イライジャ博登(東京国際大2年=G大阪ユース)

MF 13 中野遥翔(筑波大1年=沼津U18)

MF 14 谷川勇獅(東海大2年=青森山田高)

MF 15 柚木創(流通経済大2年=流通経済大柏高)

MF 16 半場朔人(明治大2年=東京Vユース)

FW 9 粕谷悠(流通経済大2年=流通経済大柏高)

FW 22 玉田滉喜(東海大2年=四国学院大香川西高)

監督

石川健太郎(国士舘大)

(取材・文　石川祐介)