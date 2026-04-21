U-19日本代表候補が関東大学選抜との練習試合スタメン発表! 徳田誉(鹿島)、山本天翔(G大阪)ら起用
[4.21 練習試合 U-19日本 - 関東大学選抜]
山口智監督体制のU-19日本代表候補は21日、千葉市内の高円宮記念JFA夢フィールドで関東大学選抜と対戦する。午後1時のキックオフを前にスターティングメンバーが発表された。
U-19日本代表候補は19日に東京ヴェルディと対戦し、2-5で敗戦。中2日で同世代の関東大学選抜と相まみえる。
<出場メンバー>
[日本]
▽先発
GK 12 ノグチピント天飛(筑波大)
DF 22 田中玲音(東海大)
DF 3 布施克真(筑波大)
DF 4 大川佑梧(鹿島)
MF 7 行友祐翔(藤枝)
MF 19 長田叶羽(中央大)
MF 14 荒木仁翔(いわき)
MF 15 山本天翔(G大阪)
MF 17 小川尋斗(川崎F U-18)
FW 16 徳田誉(鹿島)
FW 9 上岡士恩(大阪体育大)
▽控え
GK 1 小川煌(広島)
DF 5 永井大義(仙台)
MF 2 松本果成(湘南)
MF 6 小林志紋(広島)
MF 18 立川遼翔(新潟医療福祉大/京都内定)
MF 10 神田泰斗(大宮)
MF 11 仲山獅恩(東京V)
FW 25 瀬尾凌太(法政大)
FW 13 尾谷ディヴァインチネドゥ(FC東京)
監督
山口智
<出場メンバー>
[関東大学選抜]
▽先発
GK 12 藤原優希(東洋大2年=前橋育英高)
DF 2 柴田翔太郎(明治大2年=川崎F U-18)
DF 4 奈須琉世(流通経済大2年=流通経済大柏高)
DF 19 土橋竜之介(国學院大學2年=鹿島ユース)
DF 20 沖村大也(国士舘大2年=東山高)
MF 6 峯野倖(法政大2年=市立船橋高)
MF 7 大内完介(東洋大2年=尚志高)
MF 8 今井宏亮(中央大1年=東京Vユース)
MF 24 加藤海輝(筑波大1年=横浜FMユース)
FW 10 久保原心優(明治大2年=市立船橋高)
FW 11 大西利都(早稲田大1年=名古屋U-18)
▽控え
GK 1 ステイマンジョシュア草太郎(法政大2年=G大阪ユース)
DF 3 佐々木将英(筑波大1年=FC東京U-18)
DF 5 青谷舜(立教大2年=桐光学園高)
DF 18 池田遼(早稲田大2年=帝京長岡高)
DF 23 松井イライジャ博登(東京国際大2年=G大阪ユース)
MF 13 中野遥翔(筑波大1年=沼津U18)
MF 14 谷川勇獅(東海大2年=青森山田高)
MF 15 柚木創(流通経済大2年=流通経済大柏高)
MF 16 半場朔人(明治大2年=東京Vユース)
FW 9 粕谷悠(流通経済大2年=流通経済大柏高)
FW 22 玉田滉喜(東海大2年=四国学院大香川西高)
監督
石川健太郎(国士舘大)
(取材・文 石川祐介)
山口智監督体制のU-19日本代表候補は21日、千葉市内の高円宮記念JFA夢フィールドで関東大学選抜と対戦する。午後1時のキックオフを前にスターティングメンバーが発表された。
U-19日本代表候補は19日に東京ヴェルディと対戦し、2-5で敗戦。中2日で同世代の関東大学選抜と相まみえる。
<出場メンバー>
[日本]
▽先発
DF 22 田中玲音(東海大)
DF 3 布施克真(筑波大)
DF 4 大川佑梧(鹿島)
MF 7 行友祐翔(藤枝)
MF 19 長田叶羽(中央大)
MF 14 荒木仁翔(いわき)
MF 15 山本天翔(G大阪)
MF 17 小川尋斗(川崎F U-18)
FW 16 徳田誉(鹿島)
FW 9 上岡士恩(大阪体育大)
▽控え
GK 1 小川煌(広島)
DF 5 永井大義(仙台)
MF 2 松本果成(湘南)
MF 6 小林志紋(広島)
MF 18 立川遼翔(新潟医療福祉大/京都内定)
MF 10 神田泰斗(大宮)
MF 11 仲山獅恩(東京V)
FW 25 瀬尾凌太(法政大)
FW 13 尾谷ディヴァインチネドゥ(FC東京)
監督
山口智
<出場メンバー>
[関東大学選抜]
▽先発
GK 12 藤原優希(東洋大2年=前橋育英高)
DF 2 柴田翔太郎(明治大2年=川崎F U-18)
DF 4 奈須琉世(流通経済大2年=流通経済大柏高)
DF 19 土橋竜之介(国學院大學2年=鹿島ユース)
DF 20 沖村大也(国士舘大2年=東山高)
MF 6 峯野倖(法政大2年=市立船橋高)
MF 7 大内完介(東洋大2年=尚志高)
MF 8 今井宏亮(中央大1年=東京Vユース)
MF 24 加藤海輝(筑波大1年=横浜FMユース)
FW 10 久保原心優(明治大2年=市立船橋高)
FW 11 大西利都(早稲田大1年=名古屋U-18)
▽控え
GK 1 ステイマンジョシュア草太郎(法政大2年=G大阪ユース)
DF 3 佐々木将英(筑波大1年=FC東京U-18)
DF 5 青谷舜(立教大2年=桐光学園高)
DF 18 池田遼(早稲田大2年=帝京長岡高)
DF 23 松井イライジャ博登(東京国際大2年=G大阪ユース)
MF 13 中野遥翔(筑波大1年=沼津U18)
MF 14 谷川勇獅(東海大2年=青森山田高)
MF 15 柚木創(流通経済大2年=流通経済大柏高)
MF 16 半場朔人(明治大2年=東京Vユース)
FW 9 粕谷悠(流通経済大2年=流通経済大柏高)
FW 22 玉田滉喜(東海大2年=四国学院大香川西高)
監督
石川健太郎(国士舘大)
(取材・文 石川祐介)