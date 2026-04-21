FRUITS ZIPPER、新曲ソロティザー公開を急きょ延期。震災への配慮に「いい判断」「配慮素晴らしい」の声
FRUITS ZIPPER公式X（旧Twitter）は4月20日、投稿を更新。予定していた新曲『ふるっぱれーど』のミュージックビデオ（MV）ソロティザーの公開延期を発表しました。
【投稿】FRUITS ZIPPER、MVソロティザー公開を延期
ファンからは「地震とか津波とかあったから変えたん？だとしたら運営さんいい判断だと思う」「こういう判断はホント大事。運営さんのご配慮素晴らしいと思います」「運営さん正しい判断だと思います。後日、ティザー楽しみにしています」「地震の影響で安全に見られない方もいますもんね。配慮ありがとうございます」「めっちゃナイス判断だと思います！有能！！」など、この決断を支持する温かい声が集まりました。
(文:五六七 八千代)
【投稿】FRUITS ZIPPER、MVソロティザー公開を延期
「めっちゃナイス判断」同アカウントは「【お知らせ】本日予定しておりました『ふるっぱれーど』MVソロティザーの公開は、状況を鑑み、後日公開へ延期させていただきます。何卒ご理解のほどよろしくお願い申し上げます」と報告。具体的な理由は明かされていないものの、東北地方や北海道での地震、津波が発生した直後というタイミングから、被災地への配慮や安全面を優先した判断とみられます。
『ふるっぱれーど』は4月24日にリリース！『ふるっぱれーど』のMVティザーはすでに公開中。メンバーが行進するようなダンスもあり、とてもキュートな仕上がりになっています。24日に配信リリースが決定しているので、気になった人はぜひチェックしてみてください。
(文:五六七 八千代)