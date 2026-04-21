FRUITS ZIPPER公式Xは4月20日、投稿を更新。予定していた新曲『ふるっぱれーど』MVのソロティザーの公開延期を発表しました。「状況を鑑みた」という判断に、ファンからは賛辞が送られています。（サムネイル画像出典：FRUITS ZIPPER公式Xより）

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FRUITS ZIPPER公式X（旧Twitter）は4月20日、投稿を更新。予定していた新曲『ふるっぱれーど』のミュージックビデオ（MV）ソロティザーの公開延期を発表しました。

【投稿】FRUITS ZIPPER、MVソロティザー公開を延期

「めっちゃナイス判断」

同アカウントは「【お知らせ】本日予定しておりました『ふるっぱれーど』MVソロティザーの公開は、状況を鑑み、後日公開へ延期させていただきます。何卒ご理解のほどよろしくお願い申し上げます」と報告。具体的な理由は明かされていないものの、東北地方や北海道での地震、津波が発生した直後というタイミングから、被災地への配慮や安全面を優先した判断とみられます。

ファンからは「地震とか津波とかあったから変えたん？だとしたら運営さんいい判断だと思う」「こういう判断はホント大事。運営さんのご配慮素晴らしいと思います」「運営さん正しい判断だと思います。後日、ティザー楽しみにしています」「地震の影響で安全に見られない方もいますもんね。配慮ありがとうございます」「めっちゃナイス判断だと思います！有能！！」など、この決断を支持する温かい声が集まりました。

『ふるっぱれーど』は4月24日にリリース！

『ふるっぱれーど』のMVティザーはすでに公開中。メンバーが行進するようなダンスもあり、とてもキュートな仕上がりになっています。24日に配信リリースが決定しているので、気になった人はぜひチェックしてみてください。

(文:五六七 八千代)