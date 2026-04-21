谷亮子、高校球児の次男の春季大会初戦勝利を報告 二塁打放つショット披露に「ご主人とフォームが似てるような」「カッコいいです」 夫は元オリックス・谷佳知氏
元プロ野球のオリックス、巨人などで活躍した谷佳知氏（53）の妻で、女子柔道の五輪5大会連続メダリストで「YAWARAちゃん」の愛称でも親しまれた谷亮子（50）が19日、自身のインスタグラムを更新。次男で千葉・中央学院高2年の晃明さん（16）が春季大会に出場し、初戦に勝利したことを報告した。
【写真】「ご主人とフォームが似てるような」鮮やかに二塁打を放つ谷亮子の次男・晃明さん
亮子は「春季高等学校野球大会開幕 初戦勝利 たくさんの応援をしていただきありがとうございます。#中央学院高等学校 の投打の成長が輝きを放つ 2026 はじまる 写真は、レフトへの二塁打の場面 #中央学院野球部 #谷晃明」とつづり、鮮やかに二塁打を放つバッティングフォームの写真を披露。この日の試合は、習志野高に7-0で7回コールドで勝利した。
この投稿にフォロワーからは「現地でみてました、小柄ですが、パンチがありますね！」「初戦突破おめでとうございます」「親に似てタイミングの取り方が群を抜いているのでは!?」「流石、谷選手の息子さん運動神経抜群ですね」「ナイスゲームでした 次戦は千葉県屈指の投手ですね 応援してます」「打撃フォーム、カッコいいです」「お父さんそっくりの構え方、バッティングフォームでした!!」「母校なので嬉しいです 応援しています！」などの声が寄せられている。
【写真】「ご主人とフォームが似てるような」鮮やかに二塁打を放つ谷亮子の次男・晃明さん
亮子は「春季高等学校野球大会開幕 初戦勝利 たくさんの応援をしていただきありがとうございます。#中央学院高等学校 の投打の成長が輝きを放つ 2026 はじまる 写真は、レフトへの二塁打の場面 #中央学院野球部 #谷晃明」とつづり、鮮やかに二塁打を放つバッティングフォームの写真を披露。この日の試合は、習志野高に7-0で7回コールドで勝利した。