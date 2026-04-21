史上初のモノコック＆BEV

「70」「250」「300」と、キャラクターの異なる3車種がラインナップされているトヨタの「ランドクルーザー」シリーズは、日本はもとより海外でも高い人気と信頼を勝ち取っており、現在も新車で購入することが難しい車種として知られています。



そんなランドクルーザーシリーズに新たに「ランドクルーザーFJ（以下FJ）」が追加されることもアナウンスされており、こちらも争奪戦となることは必至と言われています。

新型FJは2025年10月に世界初公開され、同月30日から開催された「ジャパンモビリティショー（JMS）2025」で早くも一般ユーザーにお披露目されたワケですが、2年前に行われた「JMS2023」にもランドクルーザーの名前を冠したコンセプトカーが展示されていました。それが「ランドクルーザーSe」です。

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このランドクルーザーSeは、シリーズ史上初のBEV（バッテリー電気自動車）とされており、モーター駆動ならではのトルクフルな走りを提案するとアナウンスされていました。

ボディサイズは全長5150mm×全幅1990mm×全高1705mm、ホイールベースは3050mmとし、3列シートで7名分の座席を設定。

全長やホイールベースはランドクルーザー300よりも長くなっていますが、全高は300mm近く低くなっていて、スタイリッシュなフォルムとなっているのも特徴です。

搭載されるモーターについては公開当時から今まで一切アナウンスされていませんが、ランドクルーザーの名前を冠する点から考えても、電動4WDシステムが搭載されることは間違いありません。

オンロード走行はもちろんオフロード走行時も、綿密なモーターのトルク管理で高い走破性を実現してくれることも期待できそうです。

そんなランドクルーザーSeですが、当時のトヨタのリリースによるとモノコックボディを採用すると記載されており、もしこのまま市販化となれば、シリーズ初のBEVであり、かつモノコックボディの車両ということにもなります。

リリースでは、「モノコックボディで意のままに操るハンドリングとラフロードを安心して滑走できる走破性を追求」とあり、「市街地などのオンロード走行時、BEVならではの高い静粛性による快適な室内空間を醸成」という表現もあります。

このことから、今までのタフで無骨なオフローダーというキャラクターとは異なるベクトルのランドクルーザーに仕立てたいという想いも見え隠れしています。

このランドクルーザーSeが実際に登場するかどうかは現在のところ不明ですが、このように新たなアプローチに取り組むことができるのも、キャラクターの異なるランドクルーザーシリーズを擁するトヨタの強みと言えるでしょう。