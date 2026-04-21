『ビートルズ来日学』新装版刊行　関係者インタビューで来日の5日間を再検証

宮永正隆『ビートルズ来日学 １』（リットーミュージック）が2026年5月20日に発売される。

【写真】微笑むポールの姿も『ビートルズ来日学 １』

本書は1966年初夏ビートルズ来日時に彼らと接したさまざまな立場の人々のインタヴュー集。登場するのは、4人が日本に向かう日航機にあえて同乗した会社員から、武道館公演をTV放送した日本テレビのディレクター、移動に使われたキャデラックの運転手、滞在した東京ヒルトンホテルのスタッフ、さらにはビートルズが購入した古美術店スタッフなど。

「ビートルズ大学」として知識に裏打ちされた評論活動を行う音楽評論家・宮永正隆が、4人の素の姿を浮き彫りにし、ビートルズが日本にいた5日間の細部を次々と明らかにしていく。

原本は雑誌『レコード・コレクターズ』の長期連載をまとめる形で2016年に刊行され、「ミュージック・ペンクラブ音楽賞・著作出版物賞」を受賞するなど業界内外で高い評価を得た『ビートルズ来日学』（DU BOOKS）。

今回の新装版では、旧版では2ページのみ公開していた「ビートルズ関係警備合同打合せ会議」＆「ガードマン勤務要綱（案）」書類が全ページ初公開。その後の新事実も随所に加筆される。なお本書は続編となる書籍が制作中となっている。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）