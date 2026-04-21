21日午前8時40分ごろ、大分県の日出生台演習場で「戦車が暴発した」と消防に通報がありました。この事故で、男性隊員3人が死亡し、女性隊員1人が負傷しました。

【写真を見る】【速報】戦車が暴発、訓練中に砲弾が破裂 男性3人が死亡、女性1人が負傷 大分・日出生台演習場

日出生台演習場で戦車が暴発

日田玖珠広域消防本部によりますと、大分県にある日出生台演習場で21日午前8時40分ごろ、「戦車が暴発してけが人が多数出ている」と通報がありました。

「10式戦車」で射撃訓練中

45歳男性と28歳男性がその場で死亡を確認。32歳男性が心肺停止状態でしたが、その後死亡が確認されました。また、21歳女性が病院で手当てを受けていますが、意識はあるということです。

西部方面総監部によりますと当時、陸上自衛隊西部方面戦車隊が射撃訓練を行っていて、4人はいずれも10式戦車に搭乗。砲弾が破裂したということです。

自衛隊は現在、情報の収集を急ぐとともに、事故の詳しい状況や原因について調査を進めています。

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