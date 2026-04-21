パスタもスープも春の味わいに。とろとろ＆シャキシャキ食感を楽しむ「新玉ねぎレシピ」2品
【画像を見る】やさしい甘み＆とろけるおいしさ！旬を味わう「新じゃが＆新玉ねぎ」レシピ11品
とろっとしたやわらかさと、シャキッとした食感をまんべんなく味わえる新玉ねぎ。火の入れ方次第で表情が変わり、シンプルな料理でもぐっと奥行きのある味わいに。食感の違いを楽しみながら、旬の味を存分に楽しめるレシピをご紹介します。
教えてくれたのは▷上島亜紀さん
料理研究家。食育アドバイザーやジュニア・アスリートフードマイスターの資格を持つ。神奈川県の自宅にて料理教室「Cooking Studio A’s Table」を主宰。簡単につくれる家庭料理のレシピが人気。
とろとろとシャキシャキ。新玉ねぎのおいしさを2種の食感で味わう
【材料・2人分】
新玉ねぎ…大2個（約400g）
ちりめんじゃこ…30g
にんにく…2片
赤唐辛子の小口切り…1/2〜1本分
スパゲッティ…160g
塩 オリーブ油
【作り方】
1．新玉ねぎは縦半分に切り、縦にごく薄切りにする。にんにくは縦半分に切って芽を取り除き、縦薄切りにする。
2．鍋に湯を沸かして1％の塩を加え、スパゲッティを袋の表示どおりにゆで始める。
3．フライパンにオリーブ油大さじ2、にんにく、ちりめんじゃこ、赤唐辛子を入れて中火で炒め、香りが立ったら玉ねぎの半量を加えて炒め合わせる。2がゆで上がったら湯をきって加える（ゆで汁はとりおく）。ゆで汁を少量ずつ加えながら塩味を加減し、足りなければ塩小1/2を加える。残りの玉ねぎを加えてさっと混ぜる。
（1人分482kcal／塩分2.9g）
■新玉ねぎのそぼろスープ
新玉ねぎとそぼろのうまみでだしいらず。まるごと玉ねぎがスプーンでくずせるやわらかさ
【材料・2人分】
新玉ねぎ…大2個（約400g）
とりひき肉…150g
にんにく…2片
あればローリエ…1枚
白ワイン（または酒）…大さじ1
塩 オリーブ油
粗びき黒こしょう
【作り方】
1．新玉ねぎは根元から半分くらいまで十字に切り目を入れる。耐熱皿にのせて塩小さじ1/2をふり、ワインを回しかける。ラップをかけ、600Wで5分レンチンする。にんにくは縦半分に切って芽を取り除き、包丁の腹でたたいて潰す。
2．鍋にオリーブ油大さじ1、にんにくを入れて中火で炒め、香りが立ったらひき肉を加えて炒める。
3．肉の色が変わったら玉ねぎを蒸し汁ごと加え、ローリエ、塩小さじ1/2、水2カップを加える。煮立ったらアクを取ってふたをし、弱めの中火にして約5分煮る。玉ねぎがやわらかくなったら器に盛り、粗びき黒こしょう少々、好みでパセリのみじん切りをふる。
（1人分251kcal／塩分3.1g）
＜ポイント＞
玉ねぎは根元側に深く切り目を入れておくと、火が通りやすくなり、とろけるやわらかさに仕上がる。
＜新玉MEMO＞
長期保存はNG。野菜室に入れて早く食べ切ること！
通年出回るものと違い、水分が多いので日もちしません。
＊ ＊ ＊
新玉ねぎのやさしい甘みと、食感の違いが引き立ち、シンプルながらも満足感のある味わいに。気軽に作れて、季節感も取り入れられる一皿としてぜひ試してみてくださいね。
レシピ考案／上島亜紀 撮影／川上朋子 スタイリング／河野亜紀 栄養計算／スタジオ食 編集協力／田久昌子
文＝畠山麻美