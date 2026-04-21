【リボルテック エステル・ブライト「英雄伝説 空の軌跡SC」Ver.】 4月24日12時より予約開始 12月 発売予定 価格：11,000円

海洋堂は、アクションフィギュア「リボルテック エステル・ブライト『英雄伝説 空の軌跡SC』Ver.」を4月24日12時より予約受付を開始する。発売は12月を予定し、価格は11,000円。

本商品は日本ファルコムのRPG「軌跡」シリーズの「英雄伝説 空の軌跡SC」より主役のエステル・ブライトをリボルテックで立体化したもの。トレードマークのツインテールをはじめ、棒術で戦う快活な姿を各部可動によって表現することができる。上着の左右を分割することで、両肩を大きく前後にスイングすることができる。

表情は通常顔に加え、笑顔、悲しみ、怒り、叫びの4種が付属。さらに、棍に取り付ける炎エフェクト、冒険の中で想い人となった幼馴染ヨシュアのハーモニカも付属する。

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