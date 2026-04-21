俳優・俳優の大浦龍宇一(57)と22歳年下のシンガー・ソングライターのゆりえ(35)が1月に離婚していたことを20日までに、それぞれのSNSで報告した。



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大浦はブログで「ご報告」のタイトルで、「大切なご報告があります。今年1月に私達はお互いに思いやりの心を持って、離婚という形でそれぞれの道を歩んでいくことにいたしました」とつづった。さらに「彼女のこれからの道も、あたたかく見守ってくだされば感謝です」と別れた妻を思いやった。



ゆりえもブログで「私事ですが、今年1月に離婚致しました。彼と話し合いを重ねて、これからはお互いに新たな道を切り拓くことにしました。舞台を通じて出逢ってからおよそ8年間、彼から学んだことも沢山あり、今でも心から感謝しています」とした。さらにＸでも「ありがとうもごめんなさいも、沢山伝えあいました。どちらが悪いとか、そういう問題ではないんです」とつづった。



大浦の祖父は「歌う映画スター」と言われた銀幕の大スター高田浩吉さんで、父も元俳優。叔母は女優の高田美和。一方のゆりえの母は、元祖アイドルアナウンサーの元フジテレビの寺田理恵子(64)と、双方、芸能一家同士の結婚だった。



2人は2019年3月に結婚。大浦は00年に一般女性と結婚し、長男が誕生したが07年に離婚しており、今回は2度目の離婚となる。現在大浦は俳優業のと並行し、都内の小学校に2023年4月から学習指導補助員として勤務。23年11月のブログでは「週3回」と報告している。



（よろず～ニュース編集部）