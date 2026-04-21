巨人の阿部慎之助監督（４７）が２０日、計４選手の入れ替えを行った。ドラフト５位の小浜佑斗内野手（２４）＝沖縄電力＝と小林誠司捕手（３６）が２１日の中日戦が行われる長野に移動して１軍に合流した。代わって山瀬慎之助捕手（２４）と丸佳浩外野手（３７）が登録を抹消された。すでに今季はドラフト１位の竹丸ら新人４選手がデビュー。小浜も続いて４月中に新人５人が１軍出場すれば、ドラフト制後球団初となり、新生・阿部巨人にまた新風が吹く。

今回の４選手の入れ替えには阿部監督の強い思いが感じられる。昨年はリーグ３位。岡本がメジャー移籍した中で２年ぶりリーグ優勝、１４年ぶり日本一を目指す就任３年目の今季は「勝ちにいくのと若手を育てるのと、両方にチャレンジしたい」と宣言。勝利と育成の両立という難しいテーマに挑む覚悟で臨んでいる。

ドラ１左腕の竹丸を球団の新人では６４年ぶりの開幕投手に抜てきしたように、固定観念にとらわれない柔軟な発想で若手を積極的に起用。ルーキー小浜に開幕２０試合目というシーズン序盤からチャンスを与える。

丸と山瀬が２軍に降格するが、丸は１４打数１安打で打率７分１厘。山瀬はプロ初本塁打など打撃でアピールしたが、スタメンマスクをかぶった４試合は未勝利。今後のために頭を整理する時間を与える意味もあるだろう。ともにまた必要な時が来るはずだ。

山瀬に代わり昇格する小林は常に前向きで経験豊富なベテラン。連敗中のチームを明るくする役割も期待される。普段から「全員で戦っていく」とファームの選手の状態も細かくチェックしている阿部監督。「勝利と育成」の両立を実現するために１、２軍一体となって臨機応変に編成していく。（巨人担当キャップ・片岡 優帆）