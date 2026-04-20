縮毛矯正を求めて日本を訪れた黒人男性が、プロの技術によって見事なストレートヘアへと変貌を遂げ、その喜びを爆発させる姿にスタジオメンバーが驚愕した。

【映像】「こんななんの！？」縮毛矯正ビフォーアフター

今回の『ななにー地下ABEMA』では、「SNSで話題の！激変請負人！奇跡の美容師大集合SP」を放送。独自の技術「地毛風ストレート」を考案し、SNSの動画総再生数が3億回を超えるカリスマ美容師・遠井春彦氏が登場し、国内外から客が殺到する驚異の施術を紹介した。

VTRでは、強いクセ毛を持つ海外の男性客が遠井氏のもとを訪れ、施術を受ける様子が映し出された。非常に難易度の高い髪質に対し、遠井氏が最新の薬剤と技術を駆使して丁寧に伸ばしていくと、髪は艶やかでサラサラなロングヘアへと激変。鏡に映った自身の姿を見た男性は、信じられないといった様子で歓喜し、スタジオが爆笑に包まれるほどの「喜びの舞」を披露した。

この劇的な変化を目の当たりにしたスタジオからは、「こんなんなるの！？」「すごい、さらさら！」と驚きの声が続出した。激しく踊りながら髪をなびかせる男性の姿に、りんたろー。は「一人TRFみたい！」と絶妙な例えを放ち、香取慎吾も「嬉しそうだったね」と、国境を越えて人々を笑顔にする美容師の神業に感銘を受けていた。自身もクセ毛に悩んできた稲垣吾郎は、この「救世主」とも呼べる技術に対し、若いうちに色々な髪型に挑戦できる素晴らしさを語り、遠井氏の功績を称えた。