20日午後4時53分ごろ、東北地方で最大震度5強の地震が発生し、気象庁は岩手県と青森県太平洋沿岸、北海道の太平洋沿岸中部に津波警報を発令した。宮城県や北海道太平洋沿岸東部には津波注意報が発令された。

これを受け、NHKや民放各局は、放送予定を変更し地震に関するニュースを伝え続けた。

NHKでは、女性アナウンサーが「今すぐ、可能な限り高いところに逃げてください。決して立ち止まったり、引き返したりしないでください！」と、強い口調で呼びかけを続けた。

時間の経過とともに岩手県沖などで津波が確認されたことが分かると、「実際に津波が来ています！ この後沿岸にも押し寄せます。今すぐに逃げてください」「危険が迫っています。時間がありません。みなさんにお伝えします。急いで逃げてください」などと、大声で呼びかけた。

東北地方では、2011年3月に東日本大震災が起きており、「岩手県のみなさん、東日本大震災の経験をされている方も少なくないと思います。その時の経験を生かして、今すぐ高い所に逃げてください。津波警報が解除されるまでは、避難を続けてください」と注意を呼び掛け続けた。

NHKも民放各局も、画面に「津波にげて！」「津波にげろ！」「つなみ！にげろ！」などの注意喚起や、英語でも「TSUNAMI！」「EVACUATE（避難して）！」などの言葉を表示し、視聴者への注意を呼びかけた。