Kep1er、5月開催予定の日本ファンミ一部公演の中止を発表「諸事情によりやむを得ず」【全文】
【モデルプレス＝2026/04/20】グローバルガールズグループ・Kep1er（ケプラー）が、5月に開催を予定していたJAPAN FANMEETING 「Kep1arcade」の一部公演を中止することがわかった。4月20日、公式サイトを通じて発表した。
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公式サイトでは、「【重要】Kep1er JAPAN FANMEETING 『Kep1arcade』一部公演中止のお知らせ及び払い戻しのご案内」と題したお知らせを掲載。「Kep1er JAPAN FANMEETING 『Kep1arcade』の下記公演につきまして、諸事情によりやむを得ず中止とさせていただく運びとなりました」と報告し、「本公演を楽しみにお待ちいただいておりました皆様には、多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしますこと、心より深くお詫び申し上げます」と謝罪した。
中止となるのは、5月15日のフェニーチェ堺 大ホール公演、5月19・20日の立川ステージガーデン公演、5月22日の岡谷鋼機名古屋公会堂 大ホール公演の計4公演。対象公演のチケットは払い戻しを実施すると説明し、「払い戻し方法・期間につきましては、対象のお客様へ改めてローソンチケットよりご連絡をさせていただきます」と伝えている。（modelpress編集部）
Kep1er JAPAN FANMEETING 「Kep1arcade」の下記公演につきまして、諸事情によりやむを得ず中止とさせていただく運びとなりました。本公演を楽しみにお待ちいただいておりました皆様には、多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしますこと、心より深くお詫び申し上げます。
【中止公演】
2026年5月15日（金）開場17：30／開演 18：30
フェニーチェ堺 大ホール
2026年5月19日（火）開場17：30／開演 18：30
2026年5月20日（水）開場17：30／開演 18：30
立川ステージガーデン
2026年5月22日（金）開場17：30／開演 18：30
岡谷鋼機名古屋公会堂 大ホール
対象公演のチケットをお持ちのお客様には払い戻しをさせていただきます。払い戻し方法・期間につきましては、対象のお客様へ改めてローソンチケットよりご連絡をさせていただきます。
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◆Kep1er、日本ファンミ一部公演中止
公式サイトでは、「【重要】Kep1er JAPAN FANMEETING 『Kep1arcade』一部公演中止のお知らせ及び払い戻しのご案内」と題したお知らせを掲載。「Kep1er JAPAN FANMEETING 『Kep1arcade』の下記公演につきまして、諸事情によりやむを得ず中止とさせていただく運びとなりました」と報告し、「本公演を楽しみにお待ちいただいておりました皆様には、多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしますこと、心より深くお詫び申し上げます」と謝罪した。
◆発表全文
Kep1er JAPAN FANMEETING 「Kep1arcade」の下記公演につきまして、諸事情によりやむを得ず中止とさせていただく運びとなりました。本公演を楽しみにお待ちいただいておりました皆様には、多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしますこと、心より深くお詫び申し上げます。
【中止公演】
2026年5月15日（金）開場17：30／開演 18：30
フェニーチェ堺 大ホール
2026年5月19日（火）開場17：30／開演 18：30
2026年5月20日（水）開場17：30／開演 18：30
立川ステージガーデン
2026年5月22日（金）開場17：30／開演 18：30
岡谷鋼機名古屋公会堂 大ホール
対象公演のチケットをお持ちのお客様には払い戻しをさせていただきます。払い戻し方法・期間につきましては、対象のお客様へ改めてローソンチケットよりご連絡をさせていただきます。
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