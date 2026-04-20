新天地はブンデス名門が“適切な選択肢”？ 今季23発の日本代表FW、移籍先に現地メディアが推したのは…「出場機会は十分に見込める」
フェイエノールトの上田綺世の“移籍先候補”として、ブンデスリーガの名門ドルトムントが挙がっている。オランダメディア『Football Transfers』が「適切な選択肢」と報じた。
同メディアによると、フェイエノールトは日本代表FWの放出を容認する姿勢を示しており、クラブはその売却で相当額の収益を確保したい意向だという。データ分析会社SciSportsの「Career Advice Tool」では、上田とドルトムントの「クラブフィット」スコアが81を記録。プレースタイルや戦術的なフォーメーションとの相性、将来性の観点から「良い組み合わせと言えるだろう」と評価されている。
一方で、『Football Transfers』のスキルレーティングによれば、上田はドルトムントに在籍するFWのセル・ギラシ、ファビオ・シウバ、マクシミリアン・バイアーといった競合選手と比べて最も低いスコアにとどまる。ただし、ギラシはクラブを離れる可能性が高く、シウバも安定したパフォーマンスを発揮できていないと同メディアは指摘。ドルトムントが２トップを採用する場面も多く、「上田にも出場機会は十分に見込める」との見方を示している。
上田は今シーズンのエールディヴィジ（オランダ１部リーグ）で23ゴールを挙げ、依然として得点ランキングのトップに立つ。シーズン全体では24ゴールを記録している。
移籍金については、推定移籍市場価値が1730万ユーロ（約32億円）とされており、2000万ユーロ（約37億円）を下回る水準での取引になる可能性が高いという。なお、フェイエノールト側が希望する売却額は現時点では明らかになっていない。
日本屈指のストライカーの動向に注目が集まる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「だいぶデカくなったな」「びっくりしたわ」復帰戦で即アシスト！久保建英の“変貌”にファン驚愕「体格メッシになってる」
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上田は今シーズンのエールディヴィジ（オランダ１部リーグ）で23ゴールを挙げ、依然として得点ランキングのトップに立つ。シーズン全体では24ゴールを記録している。
移籍金については、推定移籍市場価値が1730万ユーロ（約32億円）とされており、2000万ユーロ（約37億円）を下回る水準での取引になる可能性が高いという。なお、フェイエノールト側が希望する売却額は現時点では明らかになっていない。
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