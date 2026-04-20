新天地はブンデス名門が“適切な選択肢”？ 今季23発の日本代表FW、移籍先に現地メディアが推したのは…「出場機会は十分に見込める」

新天地はブンデス名門が“適切な選択肢”？ 今季23発の日本代表FW、移籍先に現地メディアが推したのは…「出場機会は十分に見込める」