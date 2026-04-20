この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「交通系検証チャンネル」が、「【東京の謎】人口約7万人で駅がゼロ！？東京都の市の中で唯一の「鉄道空白地帯」の真実」と題した動画を公開した。動画では、東京都内にある2つの「鉄道空白地帯」である武蔵村山市町田市小野路周辺を現地調査し、駅がなくても独自の発展を遂げる街のリアルな姿を明らかにしている。

検証の舞台として最初に訪れたのは、人口約7万人を抱えながら、東京都の市の中で唯一鉄道が1メートルも通っていない武蔵村山市。立川駅などの主要駅から遠く離れているものの、実際には立川バスや都バスの路線網が非常に発達しており、交通の代替機能を十分に果たしていることがわかる。さらに市役所前には「多摩都市モノレール延伸都市計画決定」の垂れ幕が掲げられており、悲願であった鉄道開通が現実味を帯びている状況だ。

その発展の鍵となるのが、かつて存在した広大な日産自動車村山工場跡地である。この敷地があったからこそ、「イオンモールむさし村山」という巨大商業施設が誕生し、さらに将来のモノレールの車庫予定地を確保することができたという歴史の皮肉とも言える繋がりを解説している。

続いて動画は、もうひとつの空白地帯である町田市小野路町へと舞台を移す。多摩センター駅や鶴川駅などから遠く離れたこのエリアは、武蔵村山市とは対照的に、かつての宿場町としての歴史や豊かな自然が保存された風景が広がっている。また、近くにはJリーグ・FC町田ゼルビアの本拠地「町田GIONスタジアム」があり、最寄り駅から徒歩1時間半以上という立地ながら、試合日には各駅から大量の臨時シャトルバスを運行することで、数万人規模のサポーター輸送を実現している。

同じ東京都内の鉄道空白地帯でありながら、モノレール延伸で都市機能の進化を続ける武蔵村山市と、歴史や自然を色濃く残す町田市小野路。駅がないという共通点を持ちつつも、それぞれが全く異なる独自の顔を見せていることがわかる、非常に興味深い検証となっている。

YouTubeの動画内容

01:34

東京都内で唯一駅がない「武蔵村山市」の実態
02:30

ついに鉄道空白地帯を脱却？多摩都市モノレールの延伸計画
04:05

巨大イオンとモノレール車庫を可能にした「日産工場跡地」
06:10

もうひとつの空白地帯、町田市「小野路」の歴史ある街並み
08:31

徒歩1時間半？FC町田ゼルビア本拠地の驚きのアクセス事情

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

交通系検証チャンネル_icon

交通系検証チャンネル

YouTube チャンネル登録者数 1.68万人 426 本の動画
その際はコメント等でご指摘いただけると幸いです…！
youtube.com/channel/UC-UA6lgarhUGiBkVYr2dstA YouTube