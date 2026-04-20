8位シードのマジック、一度もリードを許さずピストンズに先勝…バンケロがチーム最多23得点

4月20日（現地時間19日）、オーランド・マジックが敵地のリトル・シーザーズ・アリーナに乗り込み、デトロイト・ピストンズとの「NBAプレーオフ2026」1回戦に臨んだ。

「プレーイン・トーナメント2026」の末、イースタン・カンファレンスの8位シードを獲得したマジックは、試合開始からジェイレン・サグスやパオロ・バンケロの3ポイントシュートが炸裂。デズモンド・ベインやフランツ・ワグナー、ウェンデル・カーターJr.なども得点を重ね、8点のリードを奪った。

第2クォーターはリードを保ちながら試合を展開。残り1分23秒に1点差まで詰め寄られたものの、ワグナーが長距離砲を沈め、55－51でハーフタイムに突入した。

第3クォーターは11点リードで迎えた開始2分38秒から0－10のランを献上。ベインの得点で相手の流れを止めたが、同4分56秒にケイド・カニングハムに同点の3ポイントを決められた。それでも、バンケロ、ベインの連続得点で再びリードを奪取。点の取り合いになりながら、7点リードで最後の12分間を迎えた。

第4クォーターは残り3分37秒からワグナー、サグスの連続得点で108－96と12点差。最後までピストンズにリードを許すことなく、112－101で先勝した。

マジックはバンケロが23得点9リバウンド、ワグナーが19得点5リバウンド2スティール、ベインが17得点6リバウンド5アシスト2スティール、カーターJr.が17得点7リバウンド5アシスト2スティール、サグスが16得点3スティールと、先発5人で112得点中92得点を記録。ベンチメンバーではアンソニー・ブラックが7得点2ブロック、トリスタン・ダ・シルバが7得点、ゴガ・ビタゼが4得点6リバウンド2ブロックの活躍を見せた。

なお、両チームによる第2戦は23日（同22日）に行われる。

■試合結果



デトロイト・ピストンズ 101－112 オーランド・マジック



DET｜27｜24｜23｜27｜＝101



ORL｜35｜20｜26｜31｜＝112

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