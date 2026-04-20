「光る君へ」出演俳優のまさき（姫子松 柾）とモデルのあいり（芝 藍梨）が、出会って早々に恋人繋ぎを交わす急接近を見せた。

【映像】『光る君へ』出演俳優＆デート相手のモデル

4月20日、『ラブタイムトラベル Season 3』の#1が放送された。本番組は、「もし、違う時代に出会っていたら2人は恋に落ちていたのか？」を検証する恋愛番組。大正時代＆80年代にタイムトラベル、時代のファッションと音楽と共に男女5人の時代を超えたデートが恋を育む。スタジオMCは、横澤夏子、ROIROMの本多大夢と浜川路己が務める。

大正時代のファッションに身を包んだ出演者たち。俳優のまさき（22）と女優・モデルのあいり（23）は、合流して早々に2人で城下町デートへと出発した。道中で「2人の距離を縮める『恋みくじ』」を発見した2人は、そこに記された「手を繋ぐ」という指令に従い、照れながらも手を握り合って歩き出した。

デートでは、1分間動かずに瞬きもなしで撮るという、大正時代ならではの過酷な写真撮影にも挑戦。その後、囲炉裏で焼かれた五平餅を堪能しながら、お互いの素直な気持ちを伝え合った。まさきは「可愛いと思ったから誘った」とストレートに好意を伝え、指を深く絡める“恋人繋ぎ”を交わしながら「別の時代も一緒に過ごせたら嬉しいな」と告白。このあまりの急接近ぶりに、スタジオの横澤らMC陣からは「もうカップルの会話ですね」「最高じゃん」と絶賛の声が上がった。